科羅拉多泉生日派對傳槍響 槍手射殺6人後自盡

科羅拉多泉在母親節發生造成七人死亡的槍擊慘劇後，警方封鎖現場調查。(美聯社)

母親節 本是好日子，科羅拉多泉(Colorado Springs)卻發生多人喪生的槍擊 慘劇；警方9日表示，子夜過後，市東側的活動屋公園本在舉辦生日派對，突然傳出密集槍聲，兇手持槍射殺六人之後，飲彈自盡。

美聯社9日報導，警方抵達該活動屋時發現六名死者，另一人受重傷，送醫後傷重不治。

警方表示，數名女子替一名女性友人慶生，其他賓客有家屬、朋友及小孩；嫌犯是一名女性被害人的男友，他步行入內，開槍行凶後自盡；生日派對主人也喪生。

住在凶案現場附近的顏妮佛‧雷耶茲(Yenifer Reyes)被多發槍聲驚醒，她說當時「還以為是下起雷雨」，但接下來聽到警笛，警方趕來，把小孩帶到活動屋外，安置在至少一輛巡邏車內，「孩子們受驚嚇，哭得很厲害」。

警方表示，槍擊案中並無兒童受傷，目前已安排孩子們住到親戚家中。

警方9日尚未公布嫌犯或被害人身分，行凶動機仍在調查。

科羅拉多州圓石市(Boulder)一家超市3月22日曾發生持槍濫殺案，造成10人死亡，不料9日又爆出慘案。州長波利斯(Jared Polis)表示，科羅拉多泉槍擊案真是叫人心碎，特別因為當天是母親節，很多州民都在為母親慶祝。

科羅拉多泉警察 局長尼斯基(Vince Niski)聲明表示，向慘案中親人喪生的家屬致哀。

科羅拉多泉居民46萬5000人，是科州僅次於丹佛的第二大城。2015年萬聖節當天，一名男子在科羅拉多泉持槍隨機射殺三人，然後在與警方槍戰中遭擊斃；不到半個月，該市又發生濫殺案，一名男子在「計畫生育」(Planned Parenthood)醫院槍殺含一名警官在內共三人，另槍傷八人。