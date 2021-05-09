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凶殺案飆升 集中貧窮非洲裔及西裔社區

編譯盧炯燊／綜合8日電
美國主要城市去年開始發生的凶殺案浪潮持續至今未歇，由於案件多集中在較貧窮社區，反映出社會的不平等現象。圖為加州警方封鎖一處槍擊現場進行調查。（美聯社）
美國主要城市去年開始發生的凶殺案浪潮持續至今未歇，由於案件多集中在較貧窮社區，反映出社會的不平等現象。圖為加州警方封鎖一處槍擊現場進行調查。（美聯社）

美國主要城市去年開始的凶殺案浪潮一直持續至今，愈來愈多的研究證明，這個凶案潮有一個共通的模式，就是主要集中在相對較貧窮的黑人及西裔社區。

以今年的數字為例，紐約的凶殺案數量迄今增長9.1％，芝加哥更增長了22％；芝加哥大學犯罪學家路德維格(Jens Ludwig)推算，芝加哥2020年的凶殺案，四分之三是集中在該市其中八個警區，主要是黑人及西裔社區。

紐約市也有同樣情況，2020年的凶殺案較上一年增加47％，主要集中在布魯克林(Brooklyn)多個社區，包括布朗斯維爾(Brownsville)、皇冠高地(Crown Heights)及貝德福德-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)；布朗士(Bronx)及曼哈頓的哈林區(Harlem)也同樣凶殺案飆升。

密蘇里州的聖路易(St. Louis)在76個社區中，其中六個雖只占全州人口的7%，但2020年的凶殺案總數就有一半發生在這六個社區，死亡人數由194人增至264人，主要是少數族裔及貧民。

在費城，增加的槍擊案和凶殺案大部分集中在市中心東北和西南部地區，都是長期以來深受暴力困擾的地方。

路德維格指出，凶案飆升的模式反映出一個未遭重視的不平等現象；他表示，在1985年，芝加哥最暴力社區與較安全社區的人均謀殺案發生比例是2︰1，現在的差異竟擴大至16︰1，可以說凶案已成為某些社區的流行病。

在過去20年，美國城市的暴力罪案有所減少，原因包括古柯鹼的流行減弱，有些地方士紳化，從而吸引較富裕的居民，然而當社區流失這類中產階層時，就變得愈來愈孤立及貧窮，許多地區的醫院、學校、教堂和企業都陸續關閉；失去社會和經濟基礎設施，自然使居民更容易遭受幫派和暴力侵害。

研究這個凶殺案潮的社會科學家及警方都指出，當尋求解決方案時必須認識這個涉及族裔及地區的事實，這些貧窮社區都是過去20年城市復興及發展時遭到忽略或錯失機會。

芝加哥 紐約市 美國

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