盜人證件經營賣淫 華女獄中上吊身亡

一名年輕華裔女子五年前持別人護照入境美國 後，涉嫌國際人口販運並在多地經營賣淫，她被捕後以他人身分認罪，獲判兩年緩刑；期間執法人員發現她身分盜竊的罪行，又因新罪名被移送法辦，羈押期間，她在獄中教唆男友刪除她參與人口販運的證據；再次被捕兩個月後，她在拘留所 上吊自殺。

紐約州的31歲男子張旭(Xu Zhang，姓名皆音譯)兩年前幫在獄中的女友邢高(Gao Xing)刪除人口販運的證據被捕，日前認罪後，其女友涉及的罪行也浮出水面。

根據田納西州 中部聯邦法院7日消息，邢高生前涉嫌一起國際人口販運案件，2016年3月9日，她持姓名為「金仁清」(YanHo Ching)的英國護照，進入美國境內。

邢高隨後使用「金仁清」的姓名輾轉在北達科他州、俄亥俄州、田納西州與佛羅里達州等地，從事高度組織化的賣淫活動；她與四名女性於2017年1月23日，因涉嫌經營賣淫，被田納西州納許維爾(Nashville)市警方逮捕。

被捕時，邢高出示「金仁清」的英國護照，但錢包中其他銀行卡的名字都寫「邢高」；她於2018年6月12日被大陪審團以一項經營賣淫的罪名起訴，一年後，她以「金仁清」的姓名認罪，被判兩年的監督緩刑，並要求她在12年內註冊為性犯罪者。

聯邦探員進一步調查邢高涉案情況，發現她曾於2016年1月與真正的金仁清通過短信聯繫，告知對方她將支付2萬元使用其證件，前往美國與前男友團聚；邢高在短信中稱，若她使用中國護照，「將面臨牢獄之災」。

邢高於2019年8月22日因一項非法使用護照、兩項向聯邦政府提供假文件與兩項嚴重身分盜竊罪名，再度被捕，隨後被田納西州中部聯邦檢方起訴；她的新男友張旭於同年9月9日陪同出庭，她在拘留期間要求張旭刪除她微信上所有的聯繫人與「艾姆赫斯特」(Emhurst)及「燒肉」相關對話紀錄。

同年11月1日，邢高在肯塔基拘留所(Kentucky Detention Center)囚室內，利用天花板的燈具上吊自殺身亡；聯邦探員隨後檢查她獄中的通訊紀錄中，發現張旭幫她竄改並隱藏罪行的證據，隨後拘捕張旭。