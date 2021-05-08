我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約60%成人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

盜人證件經營賣淫 華女獄中上吊身亡

記者牟蘭／紐約報導

一名年輕華裔女子五年前持別人護照入境美國後，涉嫌國際人口販運並在多地經營賣淫，她被捕後以他人身分認罪，獲判兩年緩刑；期間執法人員發現她身分盜竊的罪行，又因新罪名被移送法辦，羈押期間，她在獄中教唆男友刪除她參與人口販運的證據；再次被捕兩個月後，她在拘留所上吊自殺。

紐約州的31歲男子張旭(Xu Zhang，姓名皆音譯)兩年前幫在獄中的女友邢高(Gao Xing)刪除人口販運的證據被捕，日前認罪後，其女友涉及的罪行也浮出水面。

根據田納西州中部聯邦法院7日消息，邢高生前涉嫌一起國際人口販運案件，2016年3月9日，她持姓名為「金仁清」(YanHo Ching)的英國護照，進入美國境內。

邢高隨後使用「金仁清」的姓名輾轉在北達科他州、俄亥俄州、田納西州與佛羅里達州等地，從事高度組織化的賣淫活動；她與四名女性於2017年1月23日，因涉嫌經營賣淫，被田納西州納許維爾(Nashville)市警方逮捕。

被捕時，邢高出示「金仁清」的英國護照，但錢包中其他銀行卡的名字都寫「邢高」；她於2018年6月12日被大陪審團以一項經營賣淫的罪名起訴，一年後，她以「金仁清」的姓名認罪，被判兩年的監督緩刑，並要求她在12年內註冊為性犯罪者。

聯邦探員進一步調查邢高涉案情況，發現她曾於2016年1月與真正的金仁清通過短信聯繫，告知對方她將支付2萬元使用其證件，前往美國與前男友團聚；邢高在短信中稱，若她使用中國護照，「將面臨牢獄之災」。

邢高於2019年8月22日因一項非法使用護照、兩項向聯邦政府提供假文件與兩項嚴重身分盜竊罪名，再度被捕，隨後被田納西州中部聯邦檢方起訴；她的新男友張旭於同年9月9日陪同出庭，她在拘留期間要求張旭刪除她微信上所有的聯繫人與「艾姆赫斯特」(Emhurst)及「燒肉」相關對話紀錄。

同年11月1日，邢高在肯塔基拘留所(Kentucky Detention Center)囚室內，利用天花板的燈具上吊自殺身亡；聯邦探員隨後檢查她獄中的通訊紀錄中，發現張旭幫她竄改並隱藏罪行的證據，隨後拘捕張旭。

田納西州 美國 拘留所

上一則

違反非裔權利 明州跪頸案4警被起訴

下一則

對抗中國 参議員提案花千億科研預算 設白宮首席製造官

延伸閱讀

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡
幫獄中女友刪微信滅證 華男電話露餡恐被囚20年

幫獄中女友刪微信滅證 華男電話露餡恐被囚20年
夫妻共謀 華人SPA店主被控協助賣淫、洗錢

夫妻共謀 華人SPA店主被控協助賣淫、洗錢
仙人跳坑殺嫖客撈千萬 雞排妹律師收錢代簽和解書遭送辦

仙人跳坑殺嫖客撈千萬 雞排妹律師收錢代簽和解書遭送辦

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）3日下午在推特宣布離婚，結束27年婚姻。(Getty Images)

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

2021-05-03 19:01
美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
印度爆發第二波疫情，醫院缺氧氣、缺人手問題十分嚴重。Getty Images

世界OnAir／印度疫情炸鍋 台灣女學生第一線直擊

2021-05-04 17:25
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)

群體免疫目標 美國恐難如願

2021-05-03 11:34
美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

2021-05-07 13:23
美國境內年輕人的確診病例與重症住院人數增加趨勢，原因不明。專家籲加強接種疫苗。圖為洛杉磯市疫接種站上月為年輕人施打輝瑞疫苗。(美聯社)

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

2021-05-01 22:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這
萬物皆漲的時代 連這個日用品都可能變貴

萬物皆漲的時代 連這個日用品都可能變貴