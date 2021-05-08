佛州禁企業要求顧客提接種證明 挪威郵輪威脅繞道

佛州州長簽署法案，禁止企業要求顧客出示新冠疫苗接種證明，總部在邁阿密的挪威郵輪公司，威脅要避開佛州港口。(美聯社)

佛州州長簽署法案，禁止企業要求顧客出示新冠疫苗 接種證明，邁阿密的挪威郵輪 (Norwegian Cruise Line)威脅要避開佛州港口。

這家郵輪業者表示，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署的法案與聯邦指導方針抵觸；根據指導方針，只要幾乎所有乘客和機組人員接種疫苗，郵輪便可在美國 水域航行。

挪威郵輪執行長德爾里奧(Frank Del Rio)說，這是州與聯邦政府間的典型問題。

德爾里奧在7日的季度財報電話會議上告訴分析師，假如無法航行到佛州，將改而到其他州或加勒比海，但希望不會走到這一步。

德爾里奧表示，挪威郵輪正與德桑提斯辦公室討論。上個月，德桑提斯簽署命令，禁止企業要求顧客出示疫苗接種證明，並不准州機構發行載明疫苗接種及染疫檢測結果的疫苗護照；本周又簽法案，包括對企業發出的禁令，並授權他廢除當地防疫措施如配戴口罩規定。

德桑提斯聲稱，命令和立法都為了維護個人自由和隱私。

挪威郵輪的目標是所有乘客和機組人員接種疫苗。 根據美國疾病防治中心(CDC)指導原則，一旦98%船員和95%乘客接種疫苗、並採取其他防疫措施，便可跳過練習航程而讓付費顧客搭乘航行。

去年3月疫情爆發以來，郵輪被禁止在美國水域航行或在美國港口停靠；有些公司漸恢復在其他國家航行，並要求船上所有乘客接種疫苗。

挪威郵輪、皇家加勒比(Royal Caribbean)及嘉年華 (Carnival)都力促疾病預防控制中心讓他們今夏返回美國。

德爾里奧說，恢復美國郵輪之旅比預期艱難，仲夏重新啟航恐凶多吉少。

挪威郵輪去年虧損40億元，今年第一季虧損13.7億元，但座位預訂增加，2022年初可望轉虧為盈。