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長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

靠青苔維生 猶他失蹤女5個月後尋獲

編譯洪毅／綜合7日電
猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)
猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)

猶他州有一近乎奇蹟的事件；一女子去年感恩節失蹤，最後出現地為猶他州猶他郡(Utah County)西班牙歧峽谷(Spanish Fork Canyon)，經歷冬天後，當地警方在本月2日時，因為無人機墜毀，竟意外發現該名女子且依然生還，這段期間疑似都靠青苔、青草維生。

華盛頓郵報」報導，當地警方表示，該名女子現年47歲，來自相鄰的鹽湖郡(Salt Lake County)，去年感恩節時，警方在鹽湖城以南60哩、西班牙歧峽谷附近的停車場發現該女子的紅色轎車及車內的露營器具，但之後陸、空搜尋均無所穫，也無法聯繫上家人；事實上，警方也無法判斷該女子是否仍在當地。

五個多月後，本月3日，警方使用無人機試圖搜尋該地區有無任何蛛絲馬跡時，該無人機因故墜毀，警方到當地欲取回無人機時，發現一看似廢棄的帳篷，接著看到帳棚的拉鍊拉開，發現竟是去年感恩節即失蹤的女子。

警方發布的照片顯示，該女子的帳篷內只有少許物品，包括一張椅子及毛巾等；警方表示，該名女子並非專業露營者，被發現時「顯著消瘦且身體虛弱」，但可謂「足智多謀」，選在河邊紮營，擁有水源，並以青苔、青草等維生。

警方說，該女子更不凡的是，竟然能夠只憑帳棚及睡袋，就在當地度過嚴酷的冬季，這「無人能夠想像」，但是她就是能撐過來。

失蹤的72小時內為黃金調查時間，之後的線索就會越來越少；猶他郡警局發言人承認，鑑於長達五個月的失蹤時間，他們「完全不期待能在那裡找到生者」，因為「像這樣的案子，通常最後找到的會是一具屍體」。

警方表示，該名女子曾說要尋求「遁世及孤獨」，還表示有可能會「回到相同的地方」，女子前同事也稱，她可能有些心智上的障礙，因此將會送到醫療院所進行評估。  

猶他州 華盛頓郵報

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