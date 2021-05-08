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參與國會暴動男子 辯稱患有「福斯新聞狂躁症」

記者顏伶如／綜合報導
27歲男子安東尼歐涉嫌參加國會暴動而遭聯邦罪名起訴，辯護律師指稱，安東尼歐失業在家，每天看福斯新聞網，心理健康出現問題。(聯邦調查局照片)
27歲男子安東尼歐涉嫌參加國會暴動而遭聯邦罪名起訴，辯護律師指稱，安東尼歐失業在家，每天看福斯新聞網，心理健康出現問題。(聯邦調查局照片)

27歲男子安東尼歐(Anthony Antonio)涉嫌參加今年1月6日國會暴動遭聯邦起訴，辯護律師6日出庭時向法官指稱，安東尼歐因疫情失業在家，成天只看福斯新聞網(Fox News)，不但對所有報導內容照單全收，還變得激進狂熱，心理健康出現問題，患有「福斯新聞狂躁症」(Foxmania)、「福斯新聞發炎症」(Foxitis)。

安東尼歐4月20日在德拉瓦州向警方自首，遭到起訴的五項聯邦罪名包括擅闖禁區並非法逗留、破壞公共秩序、干預警察執法、破壞國會、毀損政府機關建築物等。

聯邦調查局(FBI)對法院提供的宣誓書(affidavit)中指出，從多支當天現場影片可以看出，身穿黑色防彈背心、戴著右翼反政府組織「百分之三者」(Three Percenters)臂章的安冬尼歐，在國會大廈裡做出許多暴力行為。

安東尼歐從破碎窗戶進入國會大廈之後，曾經出言恐嚇國會駐警，警官法諾尼(Michael Fanone)遭暴徒圍毆時，安東尼歐還對法諾尼潑水。

華府特區聯邦地區法院6日對安東尼歐案舉行視訊庭訊，安東尼歐辯護律師賀利對法官說，疫情發生後安東尼歐丟掉工作，在家期間與四名室友固定收看福斯新聞網。

賀利指出，安東尼歐大量收看福斯新聞大約長達半年，「他因此變得沉迷成癮，出現了我所說的『福斯新聞發炎症』或『福斯新聞狂躁症』，非常熱中政治，也完全相信資訊內容」。

霍爾利說，安東尼歐堅信自己是奉川普命令前往華府遊行，「他覺得參與了一場效忠美國的愛國運動」。他表示，福斯新聞網固定播報前總統川普的不實選舉陰謀論，讓安東尼歐參加暴亂。

華盛頓郵報報導，福斯新聞網未對賀利的說法發表評論。

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