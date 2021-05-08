違反非裔權利 明州跪頸案4警被起訴

四名被司法部起訴的警員沙文(左起)、昆恩、萊恩、邵都。(美聯社)

聯邦大陪審團7日決定起訴四名涉及佛洛伊德 (George Floyd)逮捕及致死案的前印第安納州警察 ，指控他們違反非裔 的憲法權利。

這四人分別是沙文(Derek Chauvin)、萊恩(Thomas Lane)、昆恩(J. Kueng)和邵都(Tou Thao)，其中沙文4月被依謀殺罪和過失殺人罪起訴，他的律師團聲請重新審判，另外三人訂8月23日出席明尼蘇達州法庭審判。

46歲的佛洛伊德當時雙手上銬被沙文以膝蓋壓頸在地達近九分鐘，致無法呼吸身亡。

州檢察官表示，昆恩和萊恩協助制伏佛洛伊德，昆恩用膝蓋跪在佛洛伊德的背上，萊恩壓制他的腿部；邵都卻阻旁觀者並禁止旁人介入這長達九分半的壓制過程。

萊恩、邵都和昆恩7日透過視訊會議首度出席明州地方法院的聆訊，三人未遭羈押，沙文則被關在州監獄。

四名前警察都被指控在行使政府職權時剝奪佛洛伊德的權利，儘管細節不同，四人都被控未能提供佛洛伊德醫療協助。

這項起訴釋出司法部優先要務的重大訊息，這場被旁觀者用手機拍下的逮捕過程引發全國大規模遊行，並訴求終結種族不平等和警方對非裔的不當對待。

拜登當選總統後，允諾終結司法體系的不平等。

這些起訴宣布的前一周，聯邦檢察官以仇恨犯罪起訴殺害慢跑時被槍殺的喬治亞州25歲非裔男子亞伯里(Ahmaud Arbery)的加害人，並迅速宣布全面調查此二州的警務。

非裔民權領袖夏普頓牧師(Rev. Al Sharpton)表示，聯邦起訴警察顯示司法部「並不豁免或允許警察執勤時的蠻橫行事」，「我們未能在2014年7月逝世的加納(Eric Garner)、2014年8月離世的布朗(Michael Brown)等無數案例中見到的正義，今天終於看到了。」