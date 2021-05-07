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南卡州立法 執行死刑除了電椅 增設槍決

編譯林育正／綜合6日電
南卡羅來納州眾議會通過，當注射藥物不足時，死囚得以選擇以槍決或電椅方式執行死刑。圖為南卡州典獄廳的電椅。(美聯社)
南卡羅來納州眾議會通過，當注射藥物不足時，死囚得以選擇以槍決或電椅方式執行死刑。圖為南卡州典獄廳的電椅。(美聯社)

南卡羅來納州眾議會5日表決通過，將增設槍決作為執行死刑的方式。

州議會以66票對43票通過立法，當注射藥物不足，死囚得以選擇以槍決或電椅方式執行死刑。南卡州目前為全美使用電椅行刑的九個州，以及四個允許動用行刑隊的州之一；不過該州上一次執行死刑，已是10年前。

南卡州參議會3月時便已投票通過法案，眾議會僅稍作修正便投票通過，共和黨籍州長麥馬斯特(Henry McMaster)已表示會簽署法案。

南卡州死刑犯目前能在電椅與注射中擇一，但由於注射藥物過期且未能採購，暫時無法執行死刑；該州37名死囚中，已有三人無法上訴。不過目前不排除針對新死刑法規提起訴訟。

新法案仍將注射列為首要行刑方式，但要求官員在不以注射行刑的狀況下，改用電椅或行刑隊。根據死刑資訊中心(Death Penalty Information Center)，目前仍允許使用行刑隊的還包括密西西比、奧克拉荷馬與猶他州；美國自1977年恢復死刑以來，僅有三名死刑犯遭行刑隊槍決，三人皆在猶他州伏法。

南卡州因注射藥劑不足，以及檢察官以將無期徒刑取代死刑換取認罪答辯，將死刑犯人數減半；自上一次行刑的2011年起，已從60人減少至37人。死刑人數減少的原因，還包括死囚自然死亡與贏得上訴改判無期徒刑。不過在2000年至2010年間，南卡州平均一年執行死刑次數不到兩次。

立法過程中，眾院民主黨籍議員提出多項修正案；包括新的行刑規則不適用於已被判刑囚犯，要求行刑過程透過網路直播，要求議員監看行刑過程等，皆未能通過。

南卡羅來納州 投票 猶他州

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