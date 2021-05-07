我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

嫌太吵？新兵持槍劫持小學校車 趕18學童下車

編譯周芳苑／綜合6日電
傑克遜堡陸軍基地的受訓士兵科拉索6日上午帶槍劫持南卡羅來納州一輛小學校車，車上載有18名學童；嫌犯已被捕。(美聯社)
傑克遜堡陸軍基地的受訓士兵科拉索6日上午帶槍劫持南卡羅來納州一輛小學校車，車上載有18名學童；嫌犯已被捕。(美聯社)

嫌犯駕校車逃逸 棄車後被捕

南卡羅來納州傑克遜堡陸軍基地(Fort Jackson)一名受訓士兵6日上午疑因意圖離開軍營，持槍在該州劫持一輛有18名學童的小學校車；他稍後把司機、學生趕下車，駕車逃逸，但在棄車後被捕。

里奇蘭郡警長洛特(Leon Lott)在記者會上說，被劫持的森林湖小學(Forest Lake Elementary)學生和校車司機安然無恙。

傑克遜堡指揮官比格(Milford H. Beagle Jr)表示，劫車的23歲受訓新兵科拉索(Jovan Collazo)步槍中沒有子彈，但學生和駕駛可能不知情。

要求司機載他到下個城鎮

洛特和比格說，6日早上約7時，嫌犯從軍營鐵絲網跳下，逃離傑克遜堡。嫌犯上車時，學童已坐定，嫌犯告訴司機不想傷害他，只要求載他到下個城鎮。

司機隨後開車，嫌犯將孩子帶到校車前方；洛特描述，孩子們提出一堆問題，問嫌犯是不是會傷害他們或司機。

嫌犯明顯有點煩了，於是要司機停車。孩子們和司機都安全下車；之後，嫌犯將校車往前開幾哩後丟棄，步槍留在車上。

警長：看來他是試圖回家

洛特說，這名嫌犯將被控多項綁架罪。

比格說，這位受訓兵在傑克遜堡至今約第三週，來自新澤西、個性安靜，看來他試圖回家；確實曾有幾名士兵在最初階段因與家人分離，會渴望、焦慮，想回家。「我們認為，這是他的意圖，此外別無所求。」

傑克遜堡官員發表道歉聲明，指出這是問責程序出了問題。

里奇蘭郡學校董事會主席曼寧(James Manning)說，進入董事會10多年來從未接到校車被劫持這樣駭人的電話；遭劫持的學童被帶到學校安頓，與父母或監護人團聚。

學區人士說，學校將備妥諮商資源，來輔導歷經創傷的學生。

傑克遜堡指揮官比格6日說明受訓士兵科拉索帶槍劫持小學校車的經過。(美聯社)
傑克遜堡指揮官比格6日說明受訓士兵科拉索帶槍劫持小學校車的經過。(美聯社)

南卡羅來納州 新澤西 學區

上一則

南卡州立法 執行死刑除了電椅 增設槍決

下一則

幫獄中女友刪微信滅證 華男電話露餡恐被囚20年

延伸閱讀

對峙數小時 FBI探員在CIA總部外射傷一名持槍男子

對峙數小時 FBI探員在CIA總部外射傷一名持槍男子
德州通過草案 公眾場合可無照持槍

德州通過草案 公眾場合可無照持槍
非裔男持槍搶劫曼哈頓華裔童裝店 警徵線索

非裔男持槍搶劫曼哈頓華裔童裝店 警徵線索
德州通過草案 公眾場合持槍「免執照」

德州通過草案 公眾場合持槍「免執照」

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）3日下午在推特宣布離婚，結束27年婚姻。(Getty Images)

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

2021-05-03 19:01
美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)

群體免疫目標 美國恐難如願

2021-05-03 11:34
印度爆發第二波疫情，醫院缺氧氣、缺人手問題十分嚴重。Getty Images

世界OnAir／印度疫情炸鍋 台灣女學生第一線直擊

2021-05-04 17:25
美國境內年輕人的確診病例與重症住院人數增加趨勢，原因不明。專家籲加強接種疫苗。圖為洛杉磯市疫接種站上月為年輕人施打輝瑞疫苗。(美聯社)

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

2021-05-01 22:32
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

2021-05-05 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世