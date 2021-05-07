嫌太吵？新兵持槍劫持小學校車 趕18學童下車
嫌犯駕校車逃逸 棄車後被捕
南卡羅來納州傑克遜堡陸軍基地(Fort Jackson)一名受訓士兵6日上午疑因意圖離開軍營，持槍在該州劫持一輛有18名學童的小學校車；他稍後把司機、學生趕下車，駕車逃逸，但在棄車後被捕。
里奇蘭郡警長洛特(Leon Lott)在記者會上說，被劫持的森林湖小學(Forest Lake Elementary)學生和校車司機安然無恙。
傑克遜堡指揮官比格(Milford H. Beagle Jr)表示，劫車的23歲受訓新兵科拉索(Jovan Collazo)步槍中沒有子彈，但學生和駕駛可能不知情。
要求司機載他到下個城鎮
洛特和比格說，6日早上約7時，嫌犯從軍營鐵絲網跳下，逃離傑克遜堡。嫌犯上車時，學童已坐定，嫌犯告訴司機不想傷害他，只要求載他到下個城鎮。
司機隨後開車，嫌犯將孩子帶到校車前方；洛特描述，孩子們提出一堆問題，問嫌犯是不是會傷害他們或司機。
嫌犯明顯有點煩了，於是要司機停車。孩子們和司機都安全下車；之後，嫌犯將校車往前開幾哩後丟棄，步槍留在車上。
警長：看來他是試圖回家
洛特說，這名嫌犯將被控多項綁架罪。
比格說，這位受訓兵在傑克遜堡至今約第三週，來自新澤西、個性安靜，看來他試圖回家；確實曾有幾名士兵在最初階段因與家人分離，會渴望、焦慮，想回家。「我們認為，這是他的意圖，此外別無所求。」
傑克遜堡官員發表道歉聲明，指出這是問責程序出了問題。
里奇蘭郡學校董事會主席曼寧(James Manning)說，進入董事會10多年來從未接到校車被劫持這樣駭人的電話；遭劫持的學童被帶到學校安頓，與父母或監護人團聚。
學區人士說，學校將備妥諮商資源，來輔導歷經創傷的學生。
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