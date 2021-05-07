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愛達荷州初中女學生校園開槍3傷 被女老師制伏

記者張聲肇／綜合報導
圖為案發後，學生擁抱互相安慰。(美聯社)
圖為案發後，學生擁抱互相安慰。(美聯社)

愛達荷州東部瑞格比初中(Rigby Middle School)6日早上發生槍擊案，一名六年級女生持槍到校，打傷兩名學生和一名學校的管理員後，被一名女老師制伏，待警方趕到後，交給警方處理；警方仍在調查這名女生的犯案動機。

傑佛遜郡警局長安德森(Steve Anderson)說，三名傷者的傷勢「不會致命」。

學生和職員聽到槍聲立即報警，警方在9時15分左右趕至現場，疏散學生，交由家長照顧。

12歲的羅德瑞格茲說，全班正在上課，忽然聽到一聲巨響，接著又兩聲，「我們的老師跑過去看，發現有血」。

傑佛遜學區主管馬丁(Chad Martin)說，整個學區可能遇到最糟的夢魘，今天發生了，「就在這裡的瑞格比中學，發生了槍擊案。開槍的人已經被逮捕」。

瑞格比是黃石國家公園西南95哩的小鎮，該校從六到八年級學生約1500人；州長利妥( Brad Little)說他祈禱「今天這個悲劇事件中，所有人都平安無事。」州長也感謝警方執法人員和學校領導人反應迅速。

該校六年級學生龍露西(Lucy Long)接受地方報訪問表示，全班聽到槍聲後立即關燈、關閉電腦，同學們沿著牆壁排成一隊。她一邊安慰同學，一邊用手機錄影，「以便讓警察知道，萬一槍手進來，發生了什麼」。

錄影檔顯示，大家都細聲說話，一句較清楚：「是真的。」

龍露西說，她看到警察護送大家出去，走廊上有血跡。

愛達荷教育協會會長麥金諾禮(Layne McInelly)說，學教教職員、學生、家長和社區需要什麼，協會都樂意提供。「我們問候這悲劇事件的受害者，希望他們很快康復，學校和警方調查期間，請大家耐心等候調查報告的結果」。

根據地方報，1989年該校也發生過治安事件，一名學生拿槍威脅老師、同學，綁架一名14歲女生，過了一小時，警察在附近教堂救出人質，逮捕嫌犯。

愛達荷州東部瑞格比初中6日早上發生槍擊案，兩名學生和一名學校的管理員受傷，嫌犯已...
愛達荷州東部瑞格比初中6日早上發生槍擊案，兩名學生和一名學校的管理員受傷，嫌犯已被警方逮捕。(美聯社)

警察 學區 槍擊

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