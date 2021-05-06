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小飛機密西西比州哈蒂斯堡墜毀撞民宅 4死

編譯林育正／綜合5日電
一架小飛機4日深夜墜毀在密西西比州哈蒂斯堡一棟民宅，造成四人死亡；不僅民宅被毀，還燒毀一輛汽車。圖為當地員警5日在現場戒護。(美聯社)
一架小飛機4日深夜墜毀在密西西比州哈蒂斯堡一棟民宅，造成四人死亡；不僅民宅被毀，還燒毀一輛汽車。圖為當地員警5日在現場戒護。(美聯社)

一架小型飛機於4日晚間墜毀於密西西比州哈蒂斯堡(Hattiesburg)一處民宅，造成屋內一人、機上三人身亡；全國交通安全委員會(NTSB)5日已派員至墜機現場調查。

機上三人皆為德州居民，原計畫前往南密西西比大學(University of Southern Mississippi)出席家人畢業典禮，搭乘的三菱(Mitsubishi)MU-2B-60飛機墜毀；NTSB發言人納德森(Peter Knudson)表示，飛機當時並未發出求救訊號，目前尚未檢驗錄音紀錄，但已派員至現場。

警方與法醫辦公室指出，住宅內死者為55歲的史丹利(Gerry Standley)；機上死者來自德州威奇塔瀑布市(Wichita Falls)，分別為67歲的路易斯‧普羅文薩(Louis Provenza)，23歲的安娜‧卡爾霍恩(Anna Calhoun)，以及兩歲的哈波‧普羅文薩(Harper Provenza)。

這架飛機自威奇托瀑布市起飛，預計降落至哈蒂斯堡的機場，但在晚間11時22分墜毀；民宅不僅半毀，更波及一旁車輛；根據NTSB資料庫，三菱MU2系列飛機自1980年代起，已發生超過100起意外。

死者史丹利為鋪路公司員工，上個月才剛與妻子梅琳達(Melinda Standley)慶祝結婚22周年；梅琳達與女兒亞莉安娜(Arrianna)及孫子伊萊(Eli)受輕傷，順利自現場逃出。

路易斯為神經外科醫師，服務的醫院表示：「很難過普羅文薩醫師離開了我們，他觸動了許多生命，我們將懷念他。」

安娜為威奇托瀑布市中西部州立大學(Midwestern State University)三年級學生，主修生物學；校長班奈特(Rodney D. Bennett)表示：「我們為她與家人感到心碎。」

德州 機場 墜機

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