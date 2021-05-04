川普臉書可否「重啟」 5日揭曉

在任內臉書帳號就被取消，不能發文的川普前總統，可否恢復上傳文章資格，臉書半獨立的監督委員會5日將宣布裁定。(美聯社)

在任內臉書 (Facebook)帳號就被取消，不能發文的前總統川普 ，可否恢復上傳文章的資格，臉書半獨立的監督委員會5日將宣布「裁定」。

不管川普是否恢復臉書會員資格，這個裁定鐵定再度掀起激烈的辯論。

川普的臉書帳戶1月7日被關，連同他的Instagram帳戶也被停權，理由是他一連串煽動言詞鼓動支持者1月6日到國會作亂，企圖阻擋國會議員確認拜登當選總統。國會暴亂造成規模不小的死傷。

雖然川普不時在臉書上貼文，他的競選團隊也很精準地把訊息傳達給「目標」臉友，他個人的最愛還是推特 ；但推特在國會暴亂發生後，將他永久停權，連透過監督委員會的程序都懶得走。

川普在白宮，有時半夜起床，一時興起也會以推文震驚全世界的新聞界，連他女兒伊凡卡都勸老父收斂推特的使用。

川普在臉書上的貼文不像在推特上那樣引人注目，卻仍是粉絲團追逐的對象。

哈佛法學院教授特賴卜( Laurence Tribe)不滿臉書，也不滿其「監督委員會」，加入「真正臉書監督委員會」，批評臉書作為。他說，如果川普被復權，臉書會說，這不就證明了監督委員會很獨立？如果繼續禁川普，臉書又可辯稱，「這證明當初開除川普會員資格的決定是對的」，「不管如何裁定都是他們贏，我們輸，新聞從業人員應該看穿臉書的把戲，不必認真看待其裁定」。

臉書因為無法針對假新聞、仇恨言論和惡意影響作出快速且有效的反應，迭遭批評，才成立所謂「獨立監督委員會」處理它平台上出現「難以對付」的內容。委員會的裁定多數站在言論自由這一邊，很少壓制內容「接受公評的機會」。

委員會初期的五個裁定，有四個推翻臉書認為「內容可疑」應予撤除的決策；臉書撤除這些內容的理由是，涉及成人裸體、仇恨言論、危險個人。委員會下令臉書讓這些上傳內容「重現」。

其中一個著名案例就是緬甸用戶在有關穆斯林的貼文中，附有敘利亞人死亡的照片，委員會說內容雖引人嫌惡，但仍不到「仇恨言論」的地步。