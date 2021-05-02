前達拉斯女警殺鄰判10年 稱「過失」還要上訴

安珀‧蓋格一審被依殺人罪判處十年有期徒刑。(美聯社)

2018年，德州 達拉斯一名女警安珀‧蓋格(Amber Guyger)回自己的公寓時，誤闖他人公寓，又誤以為在「她家」大啖冰淇淋的男子吉恩(Botham Jean)是竊賊而開槍殺人；檢察官原具體求刑28年，達拉斯郡法院一審則依殺人罪判處十年有期徒刑。蓋格日前上訴，辯稱容許構成要件錯誤，請求法院變更起訴法條。

本案事實並無爭議，檢方及被告均同意是蓋格誤以為吉恩的公寓是蓋格的公寓，而蓋格返家時發現門半掩，誤以為吉恩是竊賊，因而開槍射擊。有爭議的是，蓋格究竟有沒有殺害吉恩的意圖。

被告律師表示，被告誤以為吉恩的公寓是自己的公寓，為應注意、能注意而未注意，應有過失。而後為保護自身財產而正當防衛，因而主張蓋格並無殺人故意，請求法院變更起訴法條，以過失致死罪論刑。

檢方則不認同被告律師的主張，認為被告「連自己住幾樓都忘記」，此種重大過失已幾近故意。而且以一般常理推斷，發現「自己家」大門半掩，會先確認這間房子是不是真的是自己的房子，即使真的誤闖，也應該發現屋內陳設與自家不同。何況，偵訊時之自白，蓋格坦言確有「讓吉恩死」的意圖。

吉恩的母親聽到蓋格上訴的消息後表示：「我相信蓋格只是誤殺，但她奪走一條年輕的生命是事實。法院只輕判十年，蓋格應該要接受，服完刑後繼續她的人生。」