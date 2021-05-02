謀殺案翻盤 還坐5年牢 北卡男獲特赦

霍華2016年被法官哈德森裁定釋放後，當庭擁抱他的律師。(美聯社)

北卡羅來納州 州長庫柏(Roy Cooper)30日特赦一名被控兩項謀殺罪名的男子霍華(Darryl Anthony Howard)；霍華在20年前被指控謀殺一對母女因此坐監服刑，直到約莫五年前發現的新證據將全案翻轉，法官也駁回當初的裁決，但霍華卻未被釋放。

今年58歲的霍華已服刑超過25年，但是他的案子於2016年經過更審後獲判無罪，卻仍持續坐牢，直到州長特赦；霍華獲釋後將獲得北卡州工業委員會(North Carolina Industrial Commission)賠償75萬元。

據稱自庫柏2017年上任以來，霍華已是第六名被特赦的囚犯，庫柏表示：「不斷維持司法系統的公正性並承認錯誤的判決，對我們是非常重要的。」

北卡州達勒姆郡(Durham County)地方法院於1995年判定，霍華在1991年謀殺當時29歲的女子桃樂斯‧華盛頓(Doris Washington)和她13歲的女兒妮珊妲(Nishonda)；霍華最終被判兩項二級謀殺及一項一級謀殺罪名成立，須服刑80年。

根據當時的指控，桃樂斯和妮珊妲都有被性侵 的跡象，但判決定讞後的幾年，霍華的律師將當時性侵的證據進行化驗卻發現新的證據。

2014年一名法官哈德森(Orlando Hudson)撤銷此案的判決，稱檢察官未向被告律師坦承當時還有一紙警方的備忘錄和其他證據，足以證明嫌犯除了霍華另有其人。

然而，在此之後霍華並未獲釋；2016年的DNA檢測 結果證實霍華並未涉及謀殺或性侵桃樂斯和妮珊妲，哈德森也立刻宣判釋放霍華。

事後霍華又提出重新審判的要求，卻遭到達勒姆地區檢察官辦公室以當年證人提供的證詞為由，駁回霍華的申請。