員工有自殺意圖仍賣他槍 沃爾瑪遭訴 家屬要求損害賠償
全國最大連鎖零售超市沃爾瑪(Walmart)本周被前員工梅斯(Jacob Mace)的家屬控告過失致死，要求損害賠償。
梅斯過去是馬里蘭州南部一間沃爾瑪超市的店員，在與同僚聊天的過程中，曾談及有自殺的意圖。同事將此事通知主管，欲將梅斯列入沃爾瑪自己的「禁售槍枝人員名單」中，但主管沒有這麼做。最終，梅斯在自己工作的地方買了手槍及彈藥，結束了自己年僅23歲的人生。
家屬在梅斯死後發表聲明指出，梅斯是一個「善解人意、體貼大方的好人；他知道自己有心理疾病，因此積極地參與療程、坦率地與醫生討論自己的病情。這一切的悲劇原本都可避免，卻因為他的主管疏忽，斷送了一條美好的生命。」
沃爾瑪則表示對此事極為遺憾，並會嚴肅看待家屬的訴求、負起相應的責任。發言人哈格洛夫(Randy Hargrove)說：「得知沃爾瑪大家庭失去一位優秀的員工，我們感到痛心疾首。我們會一直守護在梅斯的家庭身後，為他們提供必要的支持。此外，作為負責任的槍枝零售商，我們更會嚴肅地看待訴訟。」
美國布萊迪反槍枝暴力協會顧問羅伊(Jonathan Lowy)指出，不要說沒辦法幫助有自殺念頭的人，一個小小的行動或許就能救人一命。
他說：「如果沃爾瑪或其他任何一個人，事前察覺到自殺傾向的訊號，梅斯的自殺行動就可能不會成功。因此每一間賣槍的商店，都應該負起關懷每一位上門顧客的責任。」
目前尚不清楚家屬的求償金額，不過律師指出，家屬最重要的訴求不是錢，而是要求沃爾瑪不要再向有自殺傾向的顧客販售槍枝。
布萊迪反槍枝暴力協會表示，若不是沃爾瑪的主管缺乏警覺，梅斯可能不會死，因此對於梅斯的家屬而言，如何避免同樣的悲劇再度發生在其他家庭中才是最重要的。
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