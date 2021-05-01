員工有自殺意圖仍賣他槍 沃爾瑪遭訴 家屬要求損害賠償

全國最大連鎖零售超市沃爾瑪被前員工馬斯的家屬控告過失致死求償，因梅斯有自殺傾向，卻仍被安排售槍，最終自己在店內買槍結束生命。(美聯社)

全國最大連鎖零售超市沃爾瑪 (Walmart)本周被前員工梅斯(Jacob Mace)的家屬控告過失致死，要求損害賠償。

梅斯過去是馬里蘭州南部一間沃爾瑪超市的店員，在與同僚聊天的過程中，曾談及有自殺的意圖。同事將此事通知主管，欲將梅斯列入沃爾瑪自己的「禁售槍枝人員名單」中，但主管沒有這麼做。最終，梅斯在自己工作的地方買了手槍及彈藥，結束了自己年僅23歲的人生。

家屬在梅斯死後發表聲明指出，梅斯是一個「善解人意、體貼大方的好人；他知道自己有心理疾病，因此積極地參與療程、坦率地與醫生討論自己的病情。這一切的悲劇原本都可避免，卻因為他的主管疏忽，斷送了一條美好的生命。」

沃爾瑪則表示對此事極為遺憾，並會嚴肅看待家屬的訴求、負起相應的責任。發言人哈格洛夫(Randy Hargrove)說：「得知沃爾瑪大家庭失去一位優秀的員工，我們感到痛心疾首。我們會一直守護在梅斯的家庭身後，為他們提供必要的支持。此外，作為負責任的槍枝零售商 ，我們更會嚴肅地看待訴訟。」

美國 布萊迪反槍枝暴力協會顧問羅伊(Jonathan Lowy)指出，不要說沒辦法幫助有自殺念頭的人，一個小小的行動或許就能救人一命。

他說：「如果沃爾瑪或其他任何一個人，事前察覺到自殺傾向的訊號，梅斯的自殺行動就可能不會成功。因此每一間賣槍的商店，都應該負起關懷每一位上門顧客的責任。」

目前尚不清楚家屬的求償金額，不過律師指出，家屬最重要的訴求不是錢，而是要求沃爾瑪不要再向有自殺傾向的顧客販售槍枝。

布萊迪反槍枝暴力協會表示，若不是沃爾瑪的主管缺乏警覺，梅斯可能不會死，因此對於梅斯的家屬而言，如何避免同樣的悲劇再度發生在其他家庭中才是最重要的。