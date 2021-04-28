覃樹人與檢達成認罪協議 承認走私美國海洋技術至中國

有綠卡的中國公民覃樹人被聯邦控罪。(取自領英)

華爾街日報27日報導，擁有美國 永久居留權的中國 公民覃樹人(Shuren Qin)，2018年因被控非法替中國軍事研究機構採購逾10萬元以上的美國海洋技術，在麻州波士頓 富裕郊區衛斯理(Wellesley)自宅遭警方逮捕；覃樹人與波士頓檢察官辦公室達成認罪協議，28日可望向聯邦法院認罪。

根據認罪協議，現年44歲的覃樹人將承認使用虛假運送資訊，向美國供應商購買60部可用來監測水下音訊的水下聽音器(hydrophone)，未取得必要出口許可證，將這些海洋器材送至從事軍事研究並參與海底無人機計畫的中國研究所。

預料覃樹人將承認犯下共謀違法出口、簽證欺詐、向政府人員撒謊、洗錢和走私等罪名。檢察官則同意撤下其他罪名並求處較輕刑罰；據法官調查結果，他可能被判處七年徒刑。

檢方表示，覃樹人向中國出口的產品包括無人水下載具(UUV)和機器人船；他在2015年至2018年間曾向中國官方控制的實體提供了800萬元貨物，買家包括中國海軍南海艦隊和海軍潛艇學院。

但覃樹人只對水下聽音器相關指控認罪。覃樹人的律師在法庭上形容他是個向中國科學家提供海洋儀器的商人，指他2014年遷居來美，是為了小孩教育，並與「美國製造商開展更多業務」。覃樹人畢業於青島的中國海洋大學，2005年在沿海城市創辦LinkOcean Technologies公司，進口海洋設備。

覃樹人2018年被捕後，以200萬元保釋出獄；他2019年受訪表示從未出售過UUV，只曾向主要是中國的科學研究機構提供過設備，他還說：「我的故事非常悲哀。這種設備就像水一樣；應該限制賣水給軍隊嗎？美國公司出售海洋設備給中國，賺了很多錢。」

覃樹人的鄰居回憶道，覃樹人平日毫不掩飾自己對海底無人機的興趣，還曾邀當地小孩到他家後院泳池測試海底潛水機器人，也曾到他孩子的學校展示水下機器人。鄰居對於覃樹人被捕均表示極為驚訝。

美方官員和法院文件則將覃樹人描述為北京建造海底無人艦隊宏大計畫的一個環節；指此艦隊部分以獲取美國先進技術及盟軍技術為基礎，對美國海軍構成威脅。

中國國防部沒有回應有關其UUV能力的問題，只表示，有關中國竊取美國技術的指控，「完全不是事實」。