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較少痛苦…內華達死刑犯 要槍決不要注射

編譯林育正／綜合24日電
內華達州的死刑犯佛羅伊德要求槍決不要注射。(美聯社)
內華達州的死刑犯佛羅伊德要求槍決不要注射。(美聯社)

內華達州的殺人犯佛羅伊德(Zane Michael Floyd，見圖，美聯社)可能在6月成為該州近15年第一個遭行刑的死刑犯，但他卻要求以槍決的方式服刑。

槍決在美國極為罕見，佛洛伊德的律師團表示他並不想死，但不願接受原訂的三種藥物注射行刑。為他辯護的聯邦公設辯護人列文森(Brad Levenson)表示：「這不是拖延戰術。」不過若要對內州死刑規範提出異動，則必須提出替代方案，列文森說對腦幹開槍是「最人道的方式」。

內州過去曾允許槍決，但現在州法規定對死刑犯施以藥物注射。律師在遞交法院文件時表示：「以槍決的方式行刑，比藥物注射更快，且對受刑人造成較少痛苦。」

目前美國僅有密西西比州、奧克拉荷馬州、猶他州以及美軍允許槍決，上一次執行是2010年在猶他州。

辯護律師要求拉斯維加斯聯邦法官暫緩佛羅伊德的行刑，直到「研議出新的或是合法的行刑方式」。佛羅伊德伏法的時間，可能落在6月7日當周，檢察官將尋求在5月的聽證會上發出執行令。

45歲的佛羅伊德於1999年持散彈槍於拉斯維加斯一間超市槍殺四人，還造成一人重傷，於2000年判死。

佛羅伊德將成為2006年以來，內華達州首個伏法的死囚，內州仍有65名囚犯等待接受死刑。

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