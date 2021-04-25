驚喜?驚嚇?性別揭露派對又惹事 80磅爆裂物爆炸震壞鄰房

「新罕布夏工會領袖報」(The New Hampshire Union Leader)報導，新罕布夏州 金斯頓(Kingston)警方日前獲報，有居民舉辦寶寶性別揭露派對時使用多達80磅的爆裂物製造驚喜，爆炸威力過大殃及周遭房屋，所幸沒有造成任何傷亡。

金斯頓警局局長布雷格表示，爆炸威力不僅嚇壞居民，有些住戶的牆壁還出現裂縫，當地自來水供應處也被迫暫停供水。

住在附近的一對夫婦莎拉和麥特‧塔格列里(Sara and Matt Taglieri)向華盛頓郵報 (WP)表示：「我們都能理解慶祝寶寶來臨是很幸福的事，但他們製造的爆炸連隔壁鎮的人都感覺到了。」

警方仍在調查這起事件，尚未對任何人控罪；警方雖然未公布引爆者的身分，不過該名男子已向警方自首且配合調查。

塔格列里一家人表示，由於他們住在採石場的附近，已經習慣時不時會聽到爆炸的聲響，但採石場通常會在24小時前發出通知；在受到極大的震驚後，他們透過鄰居的監視器發現真相便立刻報警；麥特說：「這次的爆炸比採石場來得大聲太多，而且威力更甚，我們感到非常不悅。」

布雷格表示，警方在21日就發現事發地點，以及裝滿粉灰和易爆物質Tannerite的容器，地上灑滿著藍色的粉灰；據肇事者透露，他們選擇在採石場進行爆破是因為覺得比較安全。

近幾年來因為性別揭露派對引發的事故層出不窮，包括多起野火事件，最嚴重還曾造成兩架飛機失事，也不斷有人因此身亡。

至於今年已有兩起性別揭露派對造成死亡意外，一名紐約州 的年輕爸爸在2月舉辦自己小孩的性別揭露派對時，發生爆炸意外身亡；另外3月時有一架小飛機被家長雇用，必須將粉紅色的雲朵在飛行過程中釋放，卻不幸在途中發生意外，駕駛和副駕駛雙雙身亡。