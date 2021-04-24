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涉佛洛伊德案警定罪 檢方恐將更願意起訴執法致死警察

編譯林育正／綜合23日電
檢察官與執法研究人員指出，明尼蘇達州警察沙文涉跪頸殺人被定罪，可能使更多檢察官願意在執法致死後起訴警察。圖為裁決有罪後，沙文被押走。(美聯社)
檢察官與執法研究人員指出，明尼蘇達州警察沙文涉跪頸殺人被定罪，可能使更多檢察官願意在執法致死後起訴警察。圖為裁決有罪後，沙文被押走。(美聯社)

明尼蘇達州佛洛伊德命案，地區檢察官與執法研究人員指出，明尼蘇達州白人警察沙文(Derek Chauvin)遭定罪，可能使更多檢察官願意在執法致死後起訴警察。

鮑林格林州立大學教授、犯罪學專家史丁森(Philip Stinson)表示，每年遭警察槍殺的人數約為1000人，卻鮮少遭定罪；2005年起140名因槍殺被起訴的警察中，僅有七人被判謀殺，其餘37人罪名較輕。

檢察官也表示，現在警察執法過當的行為被放大檢視，沙文遭陪審團判有罪，以及更多執法現場的錄影畫面，有機會使檢察官更積極處理類似案件。

加州聖瑪帝歐(San Mateo)郡地區檢察官魏斯塔佛(Steve Wagstaffe)也說：「現在陪審團相信警察中有『壞蘋果』，因此更願意裁決有罪。」洛杉磯郡地方檢察官賈斯康(George Gascón)也重啟警察槍殺案調查，表示沙文的審判讓陪審團更願意追究警察的責任。

然而根據史丁森收集的資料，起訴警察的案件數也與示威的熱度與大眾關注度息息相關。2014年布朗(Michael Brown)遭槍殺爆發示威後，被以謀殺或過失殺人起訴的警察也增加，但未來幾年示威平息後，起訴數量也隨之減少。布朗槍擊案後的2015年，18名警察遭起訴，隔年也有14名，2017年降低至7名。

不過在佛洛伊德案後，2020年有16名員警因開槍致死以謀殺或過失殺人起訴；2021年前四個月，也已有12人遭起訴。史丁森說：「檢察官的確也感受到壓力。」

然而執法人員工會則擔心，檢察官在佛洛伊德案後，將對於起訴警察太過狂熱。

代表超過33萬名警察的「退休警察與警察同業會」(Fraternal Order of Police)執行長帕斯可(Jim Pasco)對沙文審判表示尊重，但他說：「現在全國各地的檢察官太過積極。如果警察為維護人民安全適當執法，卻有可能遭到起訴，恐怕危及公共安全。」

警察 佛洛伊德 明尼蘇達州

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