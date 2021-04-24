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維州男車拋錨搭警察便車返家後打911 被同一警開10槍命危

編譯周芳苑／綜合23日電
維吉尼亞州黑人布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)
維吉尼亞州黑人布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)

維吉尼亞州黑人居民布朗(Isaiah Brown)車子拋錨，警察開車載他回家，他隨即因家中發生糾紛撥打911電話報警；這名警察到場處理時，因故對著布朗開了十槍，導致布朗受重傷。

當地媒體WRC-TV報導，21日凌晨槍擊發生後，32歲布朗被送進加護病房，身中十槍。

布朗的兄弟塔茲蒙．布朗(Tazmon Brown)告訴媒體，警察無緣無故向布朗開槍，沒聽到警告槍聲，只聽到一聲「舉起手！」布朗除了手機，手中別無他物，他認為布朗舉起了手。

警察和布朗的兄弟姐妹說，事發在21日凌晨2時30分左右，當時布朗車子在加油站拋錨，一位白人警察載他回家，並向家人保證布朗沒惹事，但就在布朗打911報案居家騷擾後，那位警察返回，在屋外開好幾槍。

維吉尼亞州警局發言人科菲(Brent Coffey)23日對媒體發電郵說，警方接到911後動員。這位警員開槍之際試圖與布朗交涉，布朗中槍後，馬上被送往瑪麗華盛頓醫院，雖受重傷，但無生命危險。

科菲說，州警完成調查後，刑事調查文件將移交維州弗雷德里克斯堡特別檢察官詹金斯(LaBravia Jenkins)。

布朗的妹妹對警員受什麼威脅、為何開槍百思不解，正試著找答案。

尚不清楚布朗為什麼打911報警，警方表示與家庭有關；他的兄弟塔茲蒙認為，布朗當時希望搭便車回到他拋錨的車上。

這起事件正巧發生在全美高度關注警察槍擊和種族主義之際；美國廣播公司新聞網(ABC News)和華盛頓郵報(The Washington Post)23日發布民調指出，全美60%認為應採取更多措施追究警察責任，另63%認為黑人和其他少數民族受到不平等待遇。

警察 維吉尼亞州 黑人

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