我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

劫歐、俄、中亞銀行保險箱3000萬美元 3男紐約被起訴

記者張聲肇／綜合報導
三名紐約布魯克林男子偷遍歐、俄、中亞國家銀行保險箱，總共約3000萬美元，還把錢洗回美國。圖為一名嫌犯作案被錄下來。(紐約東區聯邦檢察官辦公室提供)
三名紐約布魯克林男子偷遍歐、俄、中亞國家銀行保險箱，總共約3000萬美元，還把錢洗回美國。圖為一名嫌犯作案被錄下來。(紐約東區聯邦檢察官辦公室提供)

聯邦官員23日表示，三名紐約布魯克林男子偷遍歐、俄、中亞國家銀行保險箱，總共約3000萬美元，還把錢洗回美國，經調查後被拘捕起訴。

法院起訴古柏( Val Cooper, 56歲)、勒文(Alex Levin, 52歲)和史密斯(Garri Smith, 49歲)，罪名是從2015年3月到2019年10月，在烏克蘭、俄國、北馬其頓、莫爾多瓦、拉脫維亞、烏茲別克、亞塞拜然和法國銀行保險箱盜取財物，違犯旅行法，共謀洗錢。

起訴書指出，三名被告針對缺乏安全裝置的外國銀行下手，有些地方的銀行，連監視錄影的裝備都沒有。

嫌犯先到各銀行開戶，取得進入保險箱房間的權利，然後利用「先進的照相設備包括針孔攝影，取得其他人的保險鎖內部情況，史密斯負責進去，用複製鑰匙打開保險箱，取走其中現金、金條、珠寶等財物。

聯邦調查局(FBI)助理局長史溫尼(William Sweeney Jr.)說，本案簡直就是好萊塢電影的翻版，「賊們使用高級工具，破解外國銀行的安全系統，還透過美國的銀行，把贓錢洗回美國，企圖掩藏痕跡。」

古柏20日被逮捕，他的律師莫維斯(Tony Mirvis)說案情不像政府檢察官所說那麼單純，至少古柏可以在法院證明自己清白。

起訴狀說，勒文是全案主謀，做案的先進照相機是他買的，經費也是他籌措的。

勒文的律師說，買先進設備不表示犯罪。勒文也是20日就逮，但交出50萬保釋金後，已被釋放。

勒文的辯護律師戴陽(Nicholas Dayan)稱，勒文經手一些東西，但不知道這些東西要作何用，這不是犯罪。

史密斯的辯護律師易安多羅(Jeremy M. Iandolo)說，史密斯遭逮捕後，仍在押，不得交保。

保險 美國 紐約

上一則

維州男車拋錨搭警察便車返家後打911 被同一警開10槍命危

下一則

SpaceX創辦人馬斯克：2024年 可助NASA送太空人登月

延伸閱讀

社會包容擴大 部分亞裔捨棄英文名、重拾傳統

社會包容擴大 部分亞裔捨棄英文名、重拾傳統
提高醫療效率、減輕民眾負擔 阿靈頓增緊急醫療服務選項

提高醫療效率、減輕民眾負擔 阿靈頓增緊急醫療服務選項

退役球員老闆又多一人 韋德成為爵士股東

退役球員老闆又多一人 韋德成為爵士股東
NCAA／愛阿華大加薩 獲奈史密斯獎

NCAA／愛阿華大加薩 獲奈史密斯獎

熱門新聞

中國允許在美國接種疫苗者赴中，民眾須提供針對N蛋白的血清IgM抗體檢測報告。圖為大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛／攝影)

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

2021-04-16 20:30

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

2021-04-20 08:00
美國國務院提高旅遊警示，再增加至少再增116國「不要旅行」名單。(路透)

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

2021-04-21 21:58
德州奧斯汀18日發生槍擊案後，警方突擊小組封鎖現場。(美聯社)

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

2021-04-18 20:58
力挺前總統川普的歌手努金特在臉書直播宣布確診「中國屎」的新冠病毒後，引來日裔男星武井穗鄉的批評。(美聯社)

反對打疫苗…川粉歌手染疫 直播稱「染中國屎 快死了」

2021-04-20 21:29
印第安納波利斯國際機場附近的聯邦快遞(FedEx)案發現場。美聯社

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

2021-04-16 08:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪