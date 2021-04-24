劫歐、俄、中亞銀行保險箱3000萬美元 3男紐約被起訴

三名紐約布魯克林男子偷遍歐、俄、中亞國家銀行保險箱，總共約3000萬美元，還把錢洗回美國。圖為一名嫌犯作案被錄下來。(紐約東區聯邦檢察官辦公室提供)

聯邦官員23日表示，三名紐約 布魯克林男子偷遍歐、俄、中亞國家銀行保險 箱，總共約3000萬美元，還把錢洗回美國 ，經調查後被拘捕起訴。

法院起訴古柏( Val Cooper, 56歲)、勒文(Alex Levin, 52歲)和史密斯(Garri Smith, 49歲)，罪名是從2015年3月到2019年10月，在烏克蘭、俄國、北馬其頓、莫爾多瓦、拉脫維亞、烏茲別克、亞塞拜然和法國銀行保險箱盜取財物，違犯旅行法，共謀洗錢。

起訴書指出，三名被告針對缺乏安全裝置的外國銀行下手，有些地方的銀行，連監視錄影的裝備都沒有。

嫌犯先到各銀行開戶，取得進入保險箱房間的權利，然後利用「先進的照相設備包括針孔攝影，取得其他人的保險鎖內部情況，史密斯負責進去，用複製鑰匙打開保險箱，取走其中現金、金條、珠寶等財物。

聯邦調查局(FBI)助理局長史溫尼(William Sweeney Jr.)說，本案簡直就是好萊塢電影的翻版，「賊們使用高級工具，破解外國銀行的安全系統，還透過美國的銀行，把贓錢洗回美國，企圖掩藏痕跡。」

古柏20日被逮捕，他的律師莫維斯(Tony Mirvis)說案情不像政府檢察官所說那麼單純，至少古柏可以在法院證明自己清白。

起訴狀說，勒文是全案主謀，做案的先進照相機是他買的，經費也是他籌措的。

勒文的律師說，買先進設備不表示犯罪。勒文也是20日就逮，但交出50萬保釋金後，已被釋放。

勒文的辯護律師戴陽(Nicholas Dayan)稱，勒文經手一些東西，但不知道這些東西要作何用，這不是犯罪。

史密斯的辯護律師易安多羅(Jeremy M. Iandolo)說，史密斯遭逮捕後，仍在押，不得交保。