我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

「嬰兒搖晃症候群」有新研究 加州涉殺兒案男子獲釋

編譯周芳苑／綜合22日電
檢察官和法官一致認為，曾被稱為「嬰兒搖晃症候群」的病症近年研究結果出現顯著改變，使得加州因虐兒致死罪名已服刑15年的男子瓊斯提前獲釋。(美聯社)
檢察官和法官一致認為，曾被稱為「嬰兒搖晃症候群」的病症近年研究結果出現顯著改變，使得加州因虐兒致死罪名已服刑15年的男子瓊斯提前獲釋。(美聯社)

加州一名男子因虐兒致死已服刑15年，由於檢察官和法官一致認為，曾被稱為「嬰兒搖晃症候群」(shaken baby syndrome)的病症近年研究結果出現顯著改變，而使得該男子在日前提前獲釋。

這名男子是現年45歲的瓊斯(Clifton Jones)，他在法官本月重新改判較輕刑期後獲釋。

瓊斯在兒子2005年12月13日去世第二天被捕，如今已在4月15日重獲自由後，第一件事是探望愛子的墳墓。

「嬰兒搖晃症候群」究竟該以什麼為證據，近來已成全美法律界難題；這個症候群依循的公認證據一度是顱骨內部和眼後腫脹出血，但如今，醫學專家說，受損型態還不是很清楚，這些症狀有時可能因意外跌倒引起。

瓊斯曾辯稱，他兒子在沙加緬度住家中意外摔倒後死亡，當時瓊斯絆到鞋子，他和兒子跌向牆壁，嬰兒撞到他的後腦後死亡。

兩位專家作證表明可能是嬰兒搖晃症候群導致嬰兒死亡，瓊斯因陪審團裁定他犯了非蓄意殺人和虐待兒童罪，被判25年徒刑。

今年2月，瓊斯的律師斯里尼瓦桑(Anjali Srinivasan)與北加無罪計畫(California Innocence Project)合作，以最新醫學研判當時的醫學證詞是錯的，請求釋放。

沙加緬度的加州高等法院拒絕這項請求；但瓊斯團隊不放棄，與檢察官進行數月談判，終於讓瓊斯獲釋，檢察官同意以危害兒童生命為名重新起訴瓊斯，最高判六年徒刑。

沙加緬度地方副首席檢察官諾加德(Rod Norgaard)坦言，嬰兒搖晃症候群的科學研究已發生大變化；他補充，回頭檢視審理過程、定罪事實及瓊斯監禁期間狀況後，要求法院撤回判決，重新判罪，法院也同意。

瓊斯監禁期間上過商業等課程，希望有一天創業，幫助被不公正監禁或受嚴厲刑罰的人。瓊斯已搬到阿拉巴馬州與家人團聚。

斯里尼瓦桑斯打算為瓊斯進一步爭取更徹底的免責。

加州 阿拉巴馬州 北加

上一則

德州農工大學發現3變種病毒 傳染力更強、對抗體有抵抗力

下一則

擴大健保不列入「美國家庭計畫」法案 將另案處理

延伸閱讀

本學期最多只剩37天課 芝加哥3菁英高中返校踴躍

本學期最多只剩37天課 芝加哥3菁英高中返校踴躍
擴編最高法院增加大法官？波洛西潑冷水

擴編最高法院增加大法官？波洛西潑冷水
大法官增至13人 民主黨議員將提案 擴編最高法院員額

大法官增至13人 民主黨議員將提案 擴編最高法院員額
大法官增至13人 民主黨議員將提案 擴編最高法院員額

大法官增至13人 民主黨議員將提案 擴編最高法院員額

熱門新聞

印第安納波利斯國際機場附近的聯邦快遞(FedEx)案發現場。美聯社

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

2021-04-16 08:20
中國允許在美國接種疫苗者赴中，民眾須提供針對N蛋白的血清IgM抗體檢測報告。圖為大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛／攝影)

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

2021-04-16 20:30

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

2021-04-20 08:00
美國國務院提高旅遊警示，再增加至少再增116國「不要旅行」名單。(路透)

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

2021-04-21 21:58
德州奧斯汀18日發生槍擊案後，警方突擊小組封鎖現場。(美聯社)

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

2021-04-18 20:58
力挺前總統川普的歌手努金特在臉書直播宣布確診「中國屎」的新冠病毒後，引來日裔男星武井穗鄉的批評。(美聯社)

反對打疫苗…川粉歌手染疫 直播稱「染中國屎 快死了」

2021-04-20 21:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人