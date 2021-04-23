「嬰兒搖晃症候群」有新研究 加州涉殺兒案男子獲釋

檢察官和法官一致認為，曾被稱為「嬰兒搖晃症候群」的病症近年研究結果出現顯著改變，使得加州因虐兒致死罪名已服刑15年的男子瓊斯提前獲釋。(美聯社)

加州 一名男子因虐兒致死已服刑15年，由於檢察官和法官一致認為，曾被稱為「嬰兒搖晃症候群」(shaken baby syndrome)的病症近年研究結果出現顯著改變，而使得該男子在日前提前獲釋。

這名男子是現年45歲的瓊斯(Clifton Jones)，他在法官本月重新改判較輕刑期後獲釋。

瓊斯在兒子2005年12月13日去世第二天被捕，如今已在4月15日重獲自由後，第一件事是探望愛子的墳墓。

「嬰兒搖晃症候群」究竟該以什麼為證據，近來已成全美法律界難題；這個症候群依循的公認證據一度是顱骨內部和眼後腫脹出血，但如今，醫學專家說，受損型態還不是很清楚，這些症狀有時可能因意外跌倒引起。

瓊斯曾辯稱，他兒子在沙加緬度住家中意外摔倒後死亡，當時瓊斯絆到鞋子，他和兒子跌向牆壁，嬰兒撞到他的後腦後死亡。

兩位專家作證表明可能是嬰兒搖晃症候群導致嬰兒死亡，瓊斯因陪審團裁定他犯了非蓄意殺人和虐待兒童罪，被判25年徒刑。

今年2月，瓊斯的律師斯里尼瓦桑(Anjali Srinivasan)與北加 無罪計畫(California Innocence Project)合作，以最新醫學研判當時的醫學證詞是錯的，請求釋放。

沙加緬度的加州高等法院拒絕這項請求；但瓊斯團隊不放棄，與檢察官進行數月談判，終於讓瓊斯獲釋，檢察官同意以危害兒童生命為名重新起訴瓊斯，最高判六年徒刑。

沙加緬度地方副首席檢察官諾加德(Rod Norgaard)坦言，嬰兒搖晃症候群的科學研究已發生大變化；他補充，回頭檢視審理過程、定罪事實及瓊斯監禁期間狀況後，要求法院撤回判決，重新判罪，法院也同意。

瓊斯監禁期間上過商業等課程，希望有一天創業，幫助被不公正監禁或受嚴厲刑罰的人。瓊斯已搬到阿拉巴馬州 與家人團聚。

斯里尼瓦桑斯打算為瓊斯進一步爭取更徹底的免責。