北卡州警搜索時槍殺非裔男 群眾抗議促究責 州府調查

北卡羅來納州警方21日執行搜索令時槍殺一名非裔青年，州調查廳已展開調查。圖為死者的親人22日出示死者的相片及相識者在社媒上的反應。(美聯社)

北卡羅來納州 警方21日執行搜索令時，槍殺一名非裔 男子，在當地引發群眾抗議，要求追究執法人員的刑責。

帕斯闊坦克郡(Pasquotank County)警長伍騰在記者會上表示，開槍的警員面臨行政停職處分，全案由州調查廳調查。

伍騰表示，這名警員當天早上8時許在伊莉莎白市(Elizabeth City)執行搜索令時，槍殺非裔的小布朗(Andrew Brown Jr.)；伊莉莎白市坐落洛麗市(Raleigh)東北方約170哩處，人口約1萬8000人，逾半居民為非裔，40%為白人。

目擊鄰居迪米崔亞‧威廉斯表示，布朗試圖把車開走，警員朝車輛開了多槍，車子滑出布朗的庭院，最終撞樹。

她說：「當他們打開車門時，駕駛已經身亡，突然倒下。」警方曾試圖在現場實施心肺復甦術急救，但未成功。

兩位目擊者告訴有線電視新聞網(CNN)，布朗當時正在開車，泥巴因而濺到一旁屋子的白色外牆上；CNN記者22日走訪事發地點，仍可看見沾泥的房屋和草皮上凹陷的長條輪胎痕。

伍騰並未公布涉案警員的身分，也沒說明搜索令的內容；他說，警員當時配戴隨身攝影機，但拒絕說明開槍細節，稱全案已交由州調查廳處理。

法院紀錄顯示，42歲的布朗有毒品 前科，且曾遭依持有毒品的輕罪定罪。

地方電視台WAVY-TV報導，街坊鄰居聽到多聲槍響，一輛拖離現場的車輛車身上有多個彈孔，後擋風玻璃破碎。

警方正在調查布朗當時是否持有武器，布朗的家人對此表示，他「從沒拿過槍」。

全國有色人種協進會(NAACP)帕斯闊坦克郡主席李佛斯(Keith Rivers)等約100人在案發後聚集在現場，譴責警長辦公室拖延數小時才公布細節。

「(這種情況)何時才能停止？」李佛斯接受「美國廣播公司」(ABC News)電話訪問時，引述明尼蘇達州跪頸案的白人警察沙文(Derek Chauvin)判例說：「我們剛得知判決結果，現在是狩獵期(open season)嗎？這必須停止，我們必須起訴兇手。」