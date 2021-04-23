我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

北卡州警搜索時槍殺非裔男 群眾抗議促究責 州府調查

編譯陳韻涵／綜合22日電
北卡羅來納州警方21日執行搜索令時槍殺一名非裔青年，州調查廳已展開調查。圖為死者的親人22日出示死者的相片及相識者在社媒上的反應。(美聯社)
北卡羅來納州警方21日執行搜索令時槍殺一名非裔青年，州調查廳已展開調查。圖為死者的親人22日出示死者的相片及相識者在社媒上的反應。(美聯社)

北卡羅來納州警方21日執行搜索令時，槍殺一名非裔男子，在當地引發群眾抗議，要求追究執法人員的刑責。

帕斯闊坦克郡(Pasquotank County)警長伍騰在記者會上表示，開槍的警員面臨行政停職處分，全案由州調查廳調查。

伍騰表示，這名警員當天早上8時許在伊莉莎白市(Elizabeth City)執行搜索令時，槍殺非裔的小布朗(Andrew Brown Jr.)；伊莉莎白市坐落洛麗市(Raleigh)東北方約170哩處，人口約1萬8000人，逾半居民為非裔，40%為白人。

目擊鄰居迪米崔亞‧威廉斯表示，布朗試圖把車開走，警員朝車輛開了多槍，車子滑出布朗的庭院，最終撞樹。

她說：「當他們打開車門時，駕駛已經身亡，突然倒下。」警方曾試圖在現場實施心肺復甦術急救，但未成功。

兩位目擊者告訴有線電視新聞網(CNN)，布朗當時正在開車，泥巴因而濺到一旁屋子的白色外牆上；CNN記者22日走訪事發地點，仍可看見沾泥的房屋和草皮上凹陷的長條輪胎痕。

伍騰並未公布涉案警員的身分，也沒說明搜索令的內容；他說，警員當時配戴隨身攝影機，但拒絕說明開槍細節，稱全案已交由州調查廳處理。

法院紀錄顯示，42歲的布朗有毒品前科，且曾遭依持有毒品的輕罪定罪。

地方電視台WAVY-TV報導，街坊鄰居聽到多聲槍響，一輛拖離現場的車輛車身上有多個彈孔，後擋風玻璃破碎。

警方正在調查布朗當時是否持有武器，布朗的家人對此表示，他「從沒拿過槍」。

全國有色人種協進會(NAACP)帕斯闊坦克郡主席李佛斯(Keith Rivers)等約100人在案發後聚集在現場，譴責警長辦公室拖延數小時才公布細節。

「(這種情況)何時才能停止？」李佛斯接受「美國廣播公司」(ABC News)電話訪問時，引述明尼蘇達州跪頸案的白人警察沙文(Derek Chauvin)判例說：「我們剛得知判決結果，現在是狩獵期(open season)嗎？這必須停止，我們必須起訴兇手。」

非裔 毒品 北卡羅來納州

上一則

擴大健保不列入「美國家庭計畫」法案 將另案處理

下一則

「華府自成一州」法案 眾院通過 參院恐阻撓

延伸閱讀

北卡員警擊斃非裔男 群眾憤怒示威要求究責

北卡員警擊斃非裔男 群眾憤怒示威要求究責
蓋文斯頓電車 最快今夏重新上路

蓋文斯頓電車 最快今夏重新上路
長島大頸華男販毒致2死罪成 最高囚6年

長島大頸華男販毒致2死罪成 最高囚6年
共和黨要基建計畫減至6150億元 麥康諾力擋增稅

共和黨要基建計畫減至6150億元 麥康諾力擋增稅

熱門新聞

印第安納波利斯國際機場附近的聯邦快遞(FedEx)案發現場。美聯社

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

2021-04-16 08:20
中國允許在美國接種疫苗者赴中，民眾須提供針對N蛋白的血清IgM抗體檢測報告。圖為大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛／攝影)

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

2021-04-16 20:30

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

2021-04-20 08:00
美國國務院提高旅遊警示，再增加至少再增116國「不要旅行」名單。(路透)

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

2021-04-21 21:58
德州奧斯汀18日發生槍擊案後，警方突擊小組封鎖現場。(美聯社)

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

2021-04-18 20:58
力挺前總統川普的歌手努金特在臉書直播宣布確診「中國屎」的新冠病毒後，引來日裔男星武井穗鄉的批評。(美聯社)

反對打疫苗…川粉歌手染疫 直播稱「染中國屎 快死了」

2021-04-20 21:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人