高田安全氣囊再傳爆破意外 南卡州1駕駛亡

南卡羅來納州一名男子在蘭開斯特郡行駛過程中發生車禍，高田公司生產的氣囊爆破後導致駕駛身亡。(美聯社)

由高田公司(Takata)公司生產的安全氣囊再傳意外，本田汽車 (Honda)21日證實，南卡羅來納州一名男子在蘭開斯特郡(Lancaster County)行駛過程發生中車禍，氣囊爆破後卻導致駕駛身亡。

該公司表示，受害男子駕駛的車輛為2002年出產的Accord系列四門轎車；就在今年1月9日，北卡羅來納州夏洛特市(Charlotte)也發生類似的意外，但該公司拒絕透露這兩起意外的其他細節，也未公開死者身分。

國家公路交通安全管理局(NHTSA)和本田公司21日共同調查該意外後，發現駕駛座的氣囊確實是有瑕疵的氣囊；這起意外也成為美國 自2009年以來高田氣囊事故的第19名死者，也是全球的第28人。

由於高田安全氣囊中有使用少量的硝酸銨，透過製造微小的爆炸讓車輛受到衝擊時，使安全氣囊可以快速充氣；然而，這些化學物質因長期處於潮濕環境中，進而加強爆炸的威力，甚至可炸毀氣囊周圍的金屬零件，形成大量碎片傷及駕駛。

高田的瑕疵氣囊也使全美汽車工業進行有史以來最大規模的召回行動，而死亡意外大多聚集在美國，澳洲和馬來西亞也有零星的案例傳出；據稱，僅去年美國就有超過1110萬輛汽車的安全氣囊問題尚未解決，全球召回瑕疵氣囊的車輛更超過1億輛。

不過該公司聲明指出，2011年6月開始他們不斷透過各種方式與車主聯繫，包含寄送電郵通知、電話聯繫、甚至登門拜訪，盡可能告知所有的使用者；然而，在南卡州發生意外的Accord轎車為2011年4月召回的車輛，該公司表示：「這顯示我們召回和修復的工作一直都未完成。」

本田也強調，這名身亡的駕駛並非車輛原本註冊的買主，無從得知他對於車輛召回一事是否知情；本田發言人馬丁(Chris Martin)表示，這輛車已有多次交易紀錄，最近一次是去年10月，而本田是在去年11月17日向車主發出召回通知。