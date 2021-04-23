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「很好騙」 消費者報導：駕駛座無人 特斯拉照走

記者張聲肇／綜合報導
「消費者報導」試驗發現，特斯拉部分車款在沒人坐在駕駛座時照樣可以行駛。圖為堪薩斯州一名車主為特斯拉轎車充電。(美聯社)
「消費者報導」試驗發現，特斯拉部分車款在沒人坐在駕駛座時照樣可以行駛。圖為堪薩斯州一名車主為特斯拉轎車充電。(美聯社)

「消費者報導」(Consumer Reports)22日表示，該組織的試驗發現，特斯拉轎車在無人坐在駕駛座上照樣可以上路；「消費者報導」說，這種自動駕駛汽車「很好騙」。

消費者組織的試驗，是特斯拉汽車在德州出車禍，造成車內兩人死亡事故幾天後進行的；警方調查發現，出事時，兩人都不在駕駛座上。

特斯拉汽車「自動駕駛」模式其實是半自動駕駛設計，啟動後車子會遵守路線中央位置，和前面一輛車保持距離；若獲得駕駛人允許，還會變換車道，但重點是，駕駛人須時刻能立即反應。

消費者報導在封閉區內的跑道，用駕駛座上空無一人的特斯拉Y型車做試驗，發現它照樣會在分道線邊中規中矩地前進，但不知道駕駛座上根本沒人。

周末在休士頓市郊闖禍的特斯拉是S型，也具有「自動駕駛」功能。

消費者報導汽車測試主管費雪(Jake Fisher)親自做了這項試驗；他說，「依我們評估，特斯拉的自動駕駛系統不僅無法確認駕駛是否在注意開車，連車上有沒有人在駕駛，它都搞不清楚」。

總部在加州的特斯拉已把新聞聯絡部門裁撤，媒體詢問對上述試驗有何意見，無法立即獲得回應。

全國公路交通安全管理局(NHTSA)和全國交通安全委員會(NTSB)已分別對特斯拉在德州發生的車禍展開調查；地方當局初步調查發現，事發時，前座乘客座上有一人，另一人在後座，車子偏離道路，撞到一棵樹，起火燃燒。調查人員應該能夠確認當時是否啟動自動駕駛模式。

特斯拉執行長馬斯克19日推文表示，根據「目前取回的」資料紀錄，該車肇事時，自動駕駛模式並未啟動，車主購車時，未購買「完全自駕」的功能。

公路交通安全管理局有權下令召回設計有缺陷的車子，但它對半自動和全自動駕駛向來都採取放任政策，唯恐妨礙業界研發更安全、實用的科技。

不過今年3月以後，它已派出三個調查小組，調查特斯拉汽車事故；這幾年來，也調查了特斯拉汽車28件嚴重事故。

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