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賓州加油站槍案1死1傷 45歲亞裔兇嫌飲彈自盡

編譯林梅婕／綜合21日電
賓州理海郡Wawa連鎖加油站發生一死一傷的槍擊案後，警方在現場調查；亞裔槍手隨後自戕。(美聯社)
賓州理海郡Wawa連鎖加油站發生一死一傷的槍擊案後，警方在現場調查；亞裔槍手隨後自戕。(美聯社)

賓州亞裔男子連札塢(Za Uk Lian，音譯)21日在Wawa連鎖加油站開槍，造成一名正在加油的卡車司機中槍身亡、另一名吉普車駕駛受傷，槍手隨後飲彈自盡；警方仍在調查他行凶的動機。

據理海郡(Lehigh County)地區檢察官馬丁(James Martin)表示，連札塢在抵達Wawa前幾哩的路上就已開了數槍；一名女子向警方表示，直到她抵達事發的Wawa暫停歇息，她才發現車子上有彈孔，所幸她並未受傷。

馬丁說，槍手在抵達現場後，先是朝停車場一名吉普車車主開槍，之後又攻擊一名卡車司機，造成一死一傷的慘劇。

根據警方調查，槍手連札塢今年45歲、來自賓州南白廳鎮(South Whitehall Township)；被槍殺身亡的卡車司機則是來自艾倫鎮(Allentown)、年僅31歲的拉米雷茲(Ramon Ramirez)。

拉米雷茲自2019年11月開始擔任物流公司Duie Pyle的卡車司機，已婚且育有三名子女；據該公司副總裁丹內克(Pete Dannecker)表示，拉米雷茲當天先是到加油站短暫停留，卻遭到不幸。

「他的同事都說他是個很好的人、而且認真工作，大家都很喜歡他，」丹內克說：「拉米雷茲和整起案件一點關聯都沒有，但他卻不幸遭殃。」

目前警方仍在釐清動機，但馬丁透露初步調查顯示此案應為無由的攻擊事件；此外，吉普車車主的傷勢並無大礙，已脫離險境。

這場攻擊事件也引起警方關注，當地媒體表示周遭店家都深受影響暫停營業，該區許多道路也都被警方封鎖。

警方還說，事發時Wawa的一名員工正巧外出倒垃圾，在他聽見槍聲後迅速跑回店內將大門上鎖，以保護其他客人；Wawa發言人雖未公布這名員工的身分，但對他的舉動表示：「我們深深感謝他的付出。」

賓州理海郡Wawa連鎖加油站發生一死一傷的槍擊案後，警方在現場調查；亞裔槍手隨後...
賓州理海郡Wawa連鎖加油站發生一死一傷的槍擊案後，警方在現場調查；亞裔槍手隨後自戕。(美聯社)

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