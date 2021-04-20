被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

有線電視新聞網(CNN)一名亞裔製作人凱洛琳‧宋(Carolyn Sung)13日前往明尼蘇達州 ，採訪當地非裔 遭白人警察 槍殺事件後的示威活動現場，卻遭警察逮捕；儘管她表明記者身分仍被上銬，甚至還被問道「會不會說英語」。

明州布魯克林中心11日發生20歲非裔男子萊特(Daunte Wright)遭白人女警誤殺，引發維權人士上街抗議；據宋的代表律師萊塔‧沃克(Leita Walker)指出，當天她全程配合警方且未拒絕被捕，但多次表示手銬太緊，其中一名警察還問她：「你會說英語嗎？」

據稱，宋遭逮捕後被送上囚車，被載往漢尼賓郡(Hennepin County)監獄並拘留超過兩小時，直到律師抵達才准許釋放。

此外，宋在拘留期間還被一名女警搜身，女警甚至觸摸她的褲子和內衣；隨後她被要求留下指紋紀錄，警方還透過電子儀器掃描她的全身，並要求她換上橘色囚衣，直到她被釋放前都還穿著。

宋透過沃克向明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)及其他州務官員發聲明抗議，內文指控當天警方拉住她的後背包將她壓制在地，再以反手的姿勢將她上銬；與宋同行的另一名同事也遭到逮捕，但在他表明是記者後卻很快就被釋放。

沃茲17日晚間才終於在推特上回覆：「新聞自由是民主的基石，這一年來記者們為了給明尼蘇達州人第一手消息，不辭辛勞地從事採訪工作；因此我今天召集一場會議，與媒體人和執法單位討論如何加強保護我們一線的記者。」

沃茲的另一則推文還寫道：「我們應該讓記者們可以安全地報導任何抗議或暴動事件，我已要求執法單位做出改變，確保記者們的工作過程不再受到阻礙。」

然而，沃克表示，在宋被逮捕的當天還有另一名攝影記者在布魯克林中心被「擒抱壓制」，事後還被發出傳票；另一名紐約時報(NYT)記者及其他同仁也都有類似的遭遇。