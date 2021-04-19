威州酒吧「內外都傳槍聲」3死3傷 警：槍手恐不只1人

威斯康辛州基諾沙郡「薩默斯之家」酒吧18日發生槍擊案，造成三人死亡、三人受傷。事發後，警方封鎖現場。(美聯社)

威斯康辛州基諾沙郡(Kenosha)「薩默斯之家」(Somers House)酒吧18日早晨發生槍擊 案，警方表示共有三人死亡、三人受傷，一名涉案嫌犯已被捕；警方表示，將對嫌犯控以一級蓄意殺人罪名，進一步調查後可能追加其他罪名；警方稍早表示，不確定兇嫌是否僅只一人。

基諾沙郡在密爾瓦基市南方約30哩處，距威州及伊利諾州 交界不遠。基諾沙郡警長貝斯(David Beth)在記者會上表示，嫌犯當時被趕出酒吧，隨後返回開槍，店內店外都傳出槍聲，「當時酒吧生意很好」；警方不排除槍手可能不止一人，至少動用一把手槍。

當局還在設法查出死者身分。貝斯表示兩人死在現場，第三人則與另兩人躲避到車子裡頭，片刻後向警車揮手求救，員警載他前往醫院搶救，仍宣告不治。

警方表示，原以為有兩人中槍受重傷，被送往當地醫院，接下來又找到一人，「可能也是槍案被害人，身分不明」。

貝斯表示，檢方正在調查現場監視錄像；案發的酒吧兩年前便安裝監視系統，但不確定錄像是否取自店家。

郡警局發言人萊特(David Wright)表示，本案案情複雜，犯案現場好幾個；刑警們追蹤多條線索，廣泛搜索鄰近地區時，另蒐集監視系統所拍錄像。

酒吧附近居民普洛斯基(Peter Ploskee)向當地電視台WLS-TV表示，自己聽到槍響，於是向窗外眺望，看到「人們由酒吧四散奔逃，場面紊亂，大家都在跑，都在尖叫」。

威州州長艾佛斯(Tony Evers)形容本案為「愚蠢悲劇」，自己與妻子向槍案被害人、家屬及整個基諾沙社區致哀問候。

基諾沙市附近去年夏天發生警方槍擊非裔 男子布雷克(Jacob Blake)致其癱瘓一案，此後便不太平靜。