搜救第6天 墨西哥灣船難仍有9人死生未卜

在路易斯安納州外海翻覆的Seacor Power號起重船，目前仍有九名船員死生未卜，搜救人員18日連續第六天前往船難地點，仍無功而返。(美聯社)

海岸防衛隊18日表示，Seacor Power號起重船13日在路易斯安納州 外海的墨西哥 灣，遭逢暴風雨而翻覆以來，仍有九名船員死生未卜，搜救人員18日連續第六天前往船難地點，仍無功而返。

美聯社報導，官方自16日夜裡在起重船內發現兩具船員遺體後，對搜救行動便很少透露消息；Seacor Power號翻覆地點距海岸約8哩，四周海水黝暗。

起重船遇暴風雨翻覆以來，共六名船員獲救生還，另找到四具遺體，14、15兩日各找到一具，16日兩具。

失蹤船員家屬尚未放棄希望，認為九名船員或許在船上找到有空氣空間，還能存活。

Seacor Power號起重船起重機操作員莫拉列斯(Chaz Morales)的未婚妻瑪麗安‧居勒(Marion Cuyler)表示，自己13日發簡訊給未婚夫，認為天氣太差，不宜出海，但莫拉列斯只回簡訊說，希望她好好待在岸上。居勒表示，失蹤船員家屬都還抱存希望。

Seacor Power號翻覆後，海象一直不佳，18日是首度好轉，可見起重船一隻腳突出海面，船身平台的一隅高於海平面，但漆成橙色的安全護欄卻斜指海水。兩艘船舶在失事船隻附近，一艘是帶有設備的大型平台船，另一艘較小，用繫繩與Seacor Power號連起來。

潛水員試著進入傾側的Seacor Power號，當地水深在50到55呎，失事的起重船一隻腳及部分船舷高出海面；海防隊人員表示，救難行動自船難發生以來，幾乎不眠不休在進行。

海防隊指出，Seacor Power號13日正駛往密西西比河口Talos Energy公司的鑽油平台，結果遭時速80到90哩的暴風雨趕上，浪高7到9呎，而致翻覆。