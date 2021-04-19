我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3166萬人確診 已施打2億940萬劑疫苗

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

搜救第6天 墨西哥灣船難仍有9人死生未卜

編譯潘勛／綜合18日電
在路易斯安納州外海翻覆的Seacor Power號起重船，目前仍有九名船員死生未卜，搜救人員18日連續第六天前往船難地點，仍無功而返。(美聯社)
在路易斯安納州外海翻覆的Seacor Power號起重船，目前仍有九名船員死生未卜，搜救人員18日連續第六天前往船難地點，仍無功而返。(美聯社)

海岸防衛隊18日表示，Seacor Power號起重船13日在路易斯安納州外海的墨西哥灣，遭逢暴風雨而翻覆以來，仍有九名船員死生未卜，搜救人員18日連續第六天前往船難地點，仍無功而返。

美聯社報導，官方自16日夜裡在起重船內發現兩具船員遺體後，對搜救行動便很少透露消息；Seacor Power號翻覆地點距海岸約8哩，四周海水黝暗。

起重船遇暴風雨翻覆以來，共六名船員獲救生還，另找到四具遺體，14、15兩日各找到一具，16日兩具。

失蹤船員家屬尚未放棄希望，認為九名船員或許在船上找到有空氣空間，還能存活。

Seacor Power號起重船起重機操作員莫拉列斯(Chaz Morales)的未婚妻瑪麗安‧居勒(Marion Cuyler)表示，自己13日發簡訊給未婚夫，認為天氣太差，不宜出海，但莫拉列斯只回簡訊說，希望她好好待在岸上。居勒表示，失蹤船員家屬都還抱存希望。

Seacor Power號翻覆後，海象一直不佳，18日是首度好轉，可見起重船一隻腳突出海面，船身平台的一隅高於海平面，但漆成橙色的安全護欄卻斜指海水。兩艘船舶在失事船隻附近，一艘是帶有設備的大型平台船，另一艘較小，用繫繩與Seacor Power號連起來。

潛水員試著進入傾側的Seacor Power號，當地水深在50到55呎，失事的起重船一隻腳及部分船舷高出海面；海防隊人員表示，救難行動自船難發生以來，幾乎不眠不休在進行。

海防隊指出，Seacor Power號13日正駛往密西西比河口Talos Energy公司的鑽油平台，結果遭時速80到90哩的暴風雨趕上，浪高7到9呎，而致翻覆。

路易斯安納州 墨西哥

上一則

出事時無人駕駛？德州特斯拉撞樹起火釀2死

下一則

針對「黑人的命也是命」？佛州通過反暴動法

延伸閱讀

埃及火車出軌翻覆 據報至少8死逾百傷

埃及火車出軌翻覆 據報至少8死逾百傷
2019年跳傘機失事報告：駕駛躁進起飛 飛機失速釀11死

2019年跳傘機失事報告：駕駛躁進起飛 飛機失速釀11死
F-5E失事28天後 飛官潘穎諄遺體在屏東漁港被尋獲

F-5E失事28天後 飛官潘穎諄遺體在屏東漁港被尋獲
印第安納瓊斯新續集女主角敲定 78歳福伯和她冒險

印第安納瓊斯新續集女主角敲定 78歳福伯和她冒險

熱門新聞

印第安納波利斯國際機場附近的聯邦快遞(FedEx)案發現場。美聯社

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

2021-04-16 08:20
一位父親爆料，某天用幼兒園提供的即時網路攝影機查看，竟發現非裔學生疑似被要求等白人學生吃完飯後才能用餐。 圖／《每日星報》

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

2021-04-12 13:32
國稅局長瑞狄格。(美聯社)

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

2021-04-13 20:39
聯邦暫停嬌生疫苗施打，有專家表示，已經施打嬌生疫苗的民眾無須驚慌，多多觀察自身健康狀況即可。圖為一名藥劑師手持嬌生疫苗。(美聯社)

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

2021-04-13 11:13
中國允許在美國接種疫苗者赴中，民眾須提供針對N蛋白的血清IgM抗體檢測報告。圖為大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛／攝影)

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

2021-04-16 20:30
國稅局(IRS)14日發出最後一批1400元紓困現金支票。(美聯社)

IRS今發最後一批1400元紓困支票

2021-04-14 11:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少
「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃
多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷