出事時無人駕駛？德州特斯拉撞樹起火釀2死

德州斯普林17日發生一起特斯拉撞樹起火燃燒，造成車上兩人死亡。(美聯社)

德州斯普林(Spring) 17日發生一起死亡車禍，一輛特斯拉 (Tesla)撞樹起火燃燒，車內兩名男子皆已身亡，兩名男子分別坐在副駕及車內後方，警方表示初步調查發現，該輛特斯拉出事時無人駕駛，但仍待進一步調查才能下定論。

消防員花了近四小時才將火勢撲滅，截至18日早晨，官方仍在調查副駕駛座的安全氣囊是否啟動。

據報導，特斯拉銷售的自動輔助駕駛系統有Autopilot及FSD(Full Self-Driving)兩種，FSD的beta 版軟體也已向少部分客戶推送，目前要價1萬元。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)2月曾在播客(podcast)上說：「我認為Autopilot已經足夠好了，除非你真的想開車，不然你大部分時間都不需要駕駛。」

據報導，特斯拉律師去年曾寫信給加州車輛管理局，信中表示Autopilot及FSD Capability皆不是自動駕駛系統，在汽車使用手冊中，特斯拉警告駕駛目前啟用的功能要求駕駛監督，不能讓車輛全然自行駕駛。

儘管如此，仍有許多特斯拉車迷及名人在社群媒體 上分享各式各樣的影片，有些人長時間手離方向盤或在駕駛座上睡著，也有無人坐在駕駛座的畫面。

國家公路交通安全管理局(NHTSA)現正評估公眾意見，以便之後制定相關法規，聯邦機構目前尚未對自動駕駛系統有所規範，這項任務將交給各州。

近來也發生好幾起與特斯拉相關的事故，促使聯邦著手調查其Autopilot及FSD系統是否牽涉其中，NHTSA上個月表示該局已對27起特斯拉事故進行調查。

不久前馬斯克才在推特上說：「現在啟用特斯拉Autopilot系統發生意外的機率比一般車輛低近十倍。」不過特斯拉蒐集的數據尚未經過第三方獨立分析。