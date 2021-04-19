「男孩攔車 非裔倒地」德州爆槍案 前探員殺3人在逃

德州奧斯汀18日發生槍擊案後，警方突擊小組封鎖現場。(美聯社)

德州奧斯汀18日發生一起槍擊 案，曾任探員的非裔 嫌犯布洛德瑞克(Stephen Broderick)在一棟公寓綜合建築射殺三人後逃逸，聯邦調查局(FBI)和警方突擊小組正在追緝中；警方表示，嫌犯持有武器且危險，甚至可能挾持人質。

目擊者布蘭達‧托瑞斯(Brenda Torres)表示，她當時正在開車，看到一名小男孩在街上揮手攔車，接著看到一名非裔男子倒在地上；她原以為該名男子只是昏倒，不料當她繼續駕車後，警車一輛接著一輛呼嘯而過。

德州奧斯汀18日發生槍擊案，在逃槍手為曾任探員的41歲非裔布洛德瑞克。(美聯社)

奧斯汀-崔維斯郡緊急事故處理服務(EMS)表示，僅接獲報案稱三名成人被槍殺；EMS發言人表示，第一通911電話在18日上午11時44分進線。

奧斯汀代理警長恰肯(Joseph Chacon)表示，三人並非在建築物內遭槍殺，但未說明細節；他說，嫌犯可能藏匿在公寓建築的某處，等待警方離去，呼籲住戶留意，警方及聯邦調查局持續緝兇。

警局發言人克里斯坦‧達克(Kristen Dark)表示，41歲的布洛德瑞克曾為崔維斯郡警長辦公室的刑事調查員，他6月曾被捕並依性騷擾兒童起訴，行政停職後辭職。

恰肯說，這起事件是家庭悲劇，布洛德瑞克疑似殺害了兩名西語裔女性和一名非裔男性，他與被害人相識。但警方未說明作案動機。

美聯社與華盛頓郵報報導指出，事發地點周遭部署大批警力和多輛警察 巡邏車，多輛救護車與兩輛警方突擊小組(SWAT)的卡車在現場待命，空中還有警用直升機盤旋。

追蹤槍枝暴力事件的非營利團體「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)統計，亞特蘭大按摩店3月發生槍擊案造成八人死亡到布洛德瑞克犯案這一個多月的時間，全美平均每天發生兩起槍擊案，造成至少四人死亡。