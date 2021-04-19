FedEx血案 19歲槍手「合法」購得2步槍
針對聯邦快遞公司(FedEx)位於印第安納州印第安納波利斯市的物流中心日前爆發八死槍擊案，警方表示，19歲的槍手霍歐(Brandon Hole)的兩把步槍，為透過合法管道購買。
警方表示，霍歐分別於去年7月與9月購入步槍，這也引發大眾呼籲更加嚴格的槍枝管制政策與持有規範。執法單位表示，去年初霍歐的母親曾報案，表示兒子可能企圖以製造威脅的方式「自殺」，刻意死於警察槍下。執法單位也曾以心理健康考量將他拘留進行偵訊。
這起大規模槍擊案，已是近五周內的第六起。
警方對霍歐已不陌生，聯邦調查局(FBI)16日透過聲明表示，霍歐的母親曾因他可能試圖「借警自殺」(suicide by cop)而報警。FBI則表示，他曾因房間內發現不明物質接受偵訊，更有一把霰彈槍被沒收，但除此之外執法單位未透露更多消息。
史丹森大學(Stetson University)心理學教授，大規模槍擊案專家佛格森(Christopher Ferguson)表示，未來執法單位需要更多時間，為霍歐作心理剖析。
佛格森指出，大規模槍擊案行兇者通常有未完成治療，或未被發現的精神疾病，更將人生中的過錯，推給特定族群或社會，從不忘卻自己遭受的不公平對待。
他說：「他認為他人背叛他，社會是邪惡且傷人的。他們與社會的關係不佳，情感上遭擊垮，並且充滿憤怒。所以他們走向尋死一途，但想找人陪葬。」
有自稱霍歐家族友人的匿名人士向「華盛頓郵報」透露，霍歐飽受精神疾病之苦，更未接受所需治療。他說：「這不該發生，但我知道家人曾嘗試幫助他，但沒辦法。」
拜登總統日前曾呼籲嚴禁持有類似軍用的半自動步槍，並限制彈夾容量，本案發生後，也再讓槍枝管制的話題浮上檯面。部分地方領袖要求立訂新法，確保武器不流入可能對社會大眾帶來威脅的人手中。
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