FedEx血案 19歲槍手「合法」購得2步槍

印第安納波利斯市聯邦快遞物流中心八死槍擊案的槍手霍歐使用的兩把步槍，為透過合法管道購買。(美聯社)

針對聯邦快遞公司(FedEx)位於印第安納州印第安納波利斯市的物流中心日前爆發八死槍擊 案，警方表示，19歲的槍手霍歐(Brandon Hole)的兩把步槍，為透過合法管道購買。

警方表示，霍歐分別於去年7月與9月購入步槍，這也引發大眾呼籲更加嚴格的槍枝管制政策與持有規範。執法單位表示，去年初霍歐的母親曾報案，表示兒子可能企圖以製造威脅的方式「自殺」，刻意死於警察槍下。執法單位也曾以心理健康考量將他拘留進行偵訊。

這起大規模槍擊案，已是近五周內的第六起。

警方對霍歐已不陌生，聯邦調查局(FBI )16日透過聲明表示，霍歐的母親曾因他可能試圖「借警自殺」(suicide by cop)而報警。FBI則表示，他曾因房間內發現不明物質接受偵訊，更有一把霰彈槍被沒收，但除此之外執法單位未透露更多消息。

史丹森大學(Stetson University)心理學教授，大規模槍擊案專家佛格森(Christopher Ferguson)表示，未來執法單位需要更多時間，為霍歐作心理剖析。

佛格森指出，大規模槍擊案行兇者通常有未完成治療，或未被發現的精神疾病，更將人生中的過錯，推給特定族群或社會，從不忘卻自己遭受的不公平對待。

他說：「他認為他人背叛他，社會是邪惡且傷人的。他們與社會的關係不佳，情感上遭擊垮，並且充滿憤怒。所以他們走向尋死一途，但想找人陪葬。」

有自稱霍歐家族友人的匿名人士向「華盛頓郵報」透露，霍歐飽受精神疾病之苦，更未接受所需治療。他說：「這不該發生，但我知道家人曾嘗試幫助他，但沒辦法。」

拜登 總統日前曾呼籲嚴禁持有類似軍用的半自動步槍，並限制彈夾容量，本案發生後，也再讓槍枝管制的話題浮上檯面。部分地方領袖要求立訂新法，確保武器不流入可能對社會大眾帶來威脅的人手中。