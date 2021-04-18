拉斯維加斯女子花生醬過敏休克 救護車延誤獲賠2950萬

拉斯維加斯一名女子2013年因吃了含花生醬椒鹽脆餅陷入過敏 性休克，其家人控告救護車疏忽而延誤診治，造成左腦損傷；陪審團判定該受害婦女家人獲賠2950萬元。

「拉斯維加斯評論報」(Las Vegas Review-Journal)報導，當年27歲的賈科洛尼(Chantel Giacalone)在拉斯維加斯參加會議期間吃了含花生醬的椒鹽脆餅後陷入過敏性休克。

賈科洛尼的律師莫里斯說，賈科洛尼出現症狀後向當天負責醫療站的MedicWest救護車尋求治療，才幾分鐘，大腦就缺氧；莫里斯在民事訴訟中稱，救護車處理過敏反應太輕忽。

莫里斯說，當天現場執勤的兩名醫師都未進行腎上腺素靜脈注射，內華達州 南部衛生區要求，治療嚴重過敏反應必須施用這種腎上腺素。

莫里斯說，醫務人員改採肌內注射腎上腺素（intramuscular epinephrine），但完全的過敏性休克勢必要採用靜脈注射；這種藥物的成本只有2.42元，而這椿訴訟尋求的醫療費 和精神折磨賠償高達6000萬元以上。

被告MedicWest否認有任何不當行為，並表示賈科洛尼對花生的過敏嚴重，發生這樣的結果勢所難免。

判決宣布後，賈科洛尼的父親傑克·賈科洛尼（Jack Giacalone）說，至少他女兒將得到照顧；他說，過去八年來他們家經歷的所有痛苦令人不悅，只希望MedicWest能改變他們的作業方式。