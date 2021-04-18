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德州關45年死囚罹精神分裂 法院撤銷死刑判決

編譯林梅婕／綜合17日電
德州高齡70歲的死囚里爾斯坐監服刑超過45年，德州刑事上訴法院判決，根據里爾斯的精神病史，他的「死刑判決不再有效」。(美聯社)
德州高齡70歲的死囚里爾斯坐監服刑超過45年，德州刑事上訴法院判決，根據里爾斯的精神病史，他的「死刑判決不再有效」。(美聯社)

德州一名高齡70歲的死囚里爾斯(Raymond Riles)坐監服刑超過45年，堪稱當地服刑最久的死刑犯；他的律師近日以里爾斯患有嚴重心理疾病為由，要求取消死刑判決；德州刑事上訴法院 (Texas Court-Criminal Appeals)根據里爾斯的精神狀況為依據，判定里爾斯的「死刑判決不再有效」，發回休士頓法院重新判決。

1974年里爾斯在休士頓與被害人亨利(John Thomas Henry)在停車場發生口角，兩人一言不合爆發衝突，里爾斯開槍射殺亨利，亨利當場死亡，里爾斯也自1976年開始服刑。

當年判決時，陪審團並未將心理或精神疾病納入判決考量；1989年最高法院認定其未根據智能障礙、心理或精神疾病等做為死刑的考量因素，判定德州法院的裁決違憲。

然而，德州大學法學院(University of Texas School of Law Austin)教授、同時也是里爾斯律師團隊的成員馬可仕卻透露，里爾斯一直到2007年前都沒有獲得第二次判決的機會；近日有了律師團隊的協助，才得以上訴。

審判期間檢察官堅稱里爾斯並沒有患有心理疾病，不過經過一連串心理學家和醫師的鑑定下，判定里爾斯確實罹患精神分裂症；里爾斯的兄弟也出庭作證，指里爾斯的心理狀態「不如一般人，思考模式也大不相同」。

里爾斯律師團隊另一名成員西婭·波瑟(Thea Posel)說：「控辯雙方都同意，里爾斯患有心理疾病是不爭的事實，但德州政府卻已經足足懲罰他45年。」

儘管哈里斯郡(Harris County)地方檢察長奧加(Kim Ogg)並未表示檢察官是否再提上訴，但馬可仕認為重審後里爾斯將改判終身監禁。

德州 休士頓

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