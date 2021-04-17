西點軍校最大規模考試醜聞 73作弊學生下場出爐了

西點軍校16日宣布，去年5月考試作弊的73名學生，八名遭開除，其餘多數留級一年。圖為西點軍校去年的畢業典禮。(美聯社)

西點軍校 16日宣布，去年5月考試作弊的73名學生中，八名被開除，其餘多數留級一年；這是該校1976年來最大規模的考試作弊醜聞。

校方說，因新冠病疫改為遠端上課，考試也網路舉行，老師發現新生班微積分考試的答案有異常現象，遂發動調查；涉及的學生中除一名二年級生，其餘皆「新鮮人」。

這個老牌學府的校訓是「不說謊，不作弊，不偷竊，也不容忍違規者」；該校榮譽委員會調查73名涉嫌人，六名在調查階段自動退學，四名被同學小組宣告無罪，兩名由於罪證不足，也不予調查。

共51人坦承犯錯，受到留級一年的處分；六人留級半年。這57人同時進入留校察看狀態，如果再犯，立即開除。

校長威廉 斯(Darryl A. Williams)親自檢討每個學生的處分案，並做出裁決。

隨同處分令，校長重申，「清清白白做人的規章沒變，我們培養領導人的制度也一樣，就是要讓每個軍校畢業生光榮做人，光榮領導，展現卓越。西點軍校的標準就是培養軍官的金科玉律，我們要求畢業生人格毫無瑕疵。」

八名被開除的學生當中，三人接受「軍校輔導辦法」的安排：先當一年普通兵，視服役成績，重新申請入軍校。

校方也決定廢止六年前制定的「惡意犯規者認錯辦法」，因為該辦法無法達成「增加自動舉報，減少犯規容忍」的目標；留級處分，就是根據此辦法。他們立即認錯而受到保護，不致遭受更嚴厲的處分。

西點軍校說，作弊學生中，有52人是體育選手，不過所有被裁定有罪的人目前都不在校隊。

1976年，153名高年級生電機工程科考試作弊而自動退學或遭開除；當時陸軍部長委請太空 人波爾曼(Frank Borman)主持獨立調查，重新檢討後，讓90人復學得以畢業。