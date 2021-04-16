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打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

打完嬌生疫苗秀自拍照 女作家遭網友詛咒 她一句話反擊

記者顏伶如／綜合報導
女權議題作家安蒂‧塞斯利打完嬌生疫苗後上傳自拍照，卻在疫苗停用後遭酸民留言洗板。（取材自推特）
女權議題作家安蒂‧塞斯利打完嬌生疫苗後上傳自拍照，卻在疫苗停用後遭酸民留言洗板。（取材自推特）

住在俄勒岡州波特蘭的女權議題作家安蒂‧塞斯利(Andi Zeisle)12日一早北上華盛頓州接種新冠疫苗，為求方便，挑選最快可預約成功的選項，因此施打嬌生(Johnson & Johnson)疫苗。回家後，她在後院樹下拿著疫苗卡，拍一張近來流行於社群網站的「疫苗卡自拍照」(vaxxie)，上傳推特與8萬餘追蹤粉絲分享，並在推文中寫著：「嬌生疫苗。打一針就可以了。」

塞斯利在國家廣播公司(NBC)新聞網站「思考」(Think)專欄撰文寫道，隔天早上醒來，並沒有任何明顯副作用的感覺，手機螢幕卻出現大量通知，包括紐約時報、華盛頓郵報均有新聞快報指出，聯邦疾病防治中心(CDC)、食品暨藥物管理局(FDA)已宣布停用嬌生疫苗，而她在推特上傳的疫苗卡自拍照則被網友大量轉傳，素昧平生的網友在照片底下留下各種尖酸刻薄言論，包括「打一針就完了沒錯」、「寶貝，壞消息來了」。

她表示，疫苗自拍照在嬌生疫苗暫停使用後被大量轉傳，如此現象「令人不安，卻不令人意外」，「完全陌生的推特網友竟幸災樂禍期待著看我死掉，但這也不算新鮮事了」。

塞斯利指出，某些網友搜查「嬌生」關鍵詞，在推特找到像她一樣的疫苗卡自拍照，用來說三道四。

她說，願意打疫苗是因為希望疫苗能對新冠病毒產生保護效果，避免萬一感染病毒出現嚴重反應或住院，「這一點值得提醒大家，人類本能會把道德、智慧等判斷標準套用在他人身上，目的是用來隔絕自己，不必面對偶發不幸事件的殘酷真相」。

塞斯利指出，社群網站經常可以看到「責怪受害者」(Victim blaming)的傾向，每當有不幸事件發生時，總是有人言之鑿鑿指稱，受害者原可逃過一劫等。

她表示：「天有不測風雲，任何事物都可能讓你因此喪命，讓我喪命，還有那些嘲笑我自拍照的人。」

疫苗 嬌生 推特

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