性醜聞延燒 眾議員蓋茨與共和黨官員 被爆常去性愛狂歡

以「挺川大將」自居的佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨，涉嫌與未成年少女性交易而遭聯邦調查局調查的醜聞持續延燒。(美聯社)

近年來以支持川普前總統的「挺川大將」自居的佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)，涉嫌與未成年少女性交易而遭聯邦調查局(FBI)調查後，醜聞風波持續延燒；有線電視新聞網(CNN)14日報導，兩名曾參加派對的女性賓客匿名受訪時說，蓋茨與佛州共和黨 官員經常參加充斥性愛、毒品 的狂歡派對，女性賓客抵達後的第一件事，就是手機被收走。

報導指出，狂歡派對地點是奧蘭多郊區有門禁管制的高級住宅區民宅，時間經常選在共和黨舉辦大型活動的當天晚上，與會人士穿著正式服裝前來，在派對上分享古柯鹼、搖頭丸(ecstasy)等毒品以及發生性行為。

一名女賓說，蓋茨在這些派對上很喜歡發表政治意見，但言行舉止則像「大學兄弟會裡的派對男孩」，在派對上服用毒品助興。報導指出，兩名受邀女賓參加這些派對已有數年之久。

報導指出，與會人士在狂歡派對結束後，都固定會透過數位轉帳付款。

蓋茨涉嫌性販賣而遭調查，報導指出，知情人士透露，有證人指控蓋茨以現金、毒品做為交換條件與少女性交易。

眾院共和黨第二號人物、黨鞭史卡利斯14日表態說，如果司法部正式對蓋茨採取行動，共和黨領袖也將會有切割動作。

CNN取得的電子收據紀錄顯示，蓋茨與友人葛林柏格(Joel Greenberg)都用數位付款的方式，至少付錢給一名參加狂歡的女子。根據電子收據紀錄，付款時間為2018年至2019年間，至少一筆款項是列為出差費用報帳。

葛林柏格是前任佛州塞米諾爾郡(Seminole County)稅務官，因涉嫌盜用公款，於去年被以聯邦罪名起訴。

一位匿名女賓受訪時證實，因為在派對上提供性服務，因此派對結束後收到葛林柏格的電子匯款；她也表示，她所收到的電子匯款從不是直接來自蓋茨。

另一名女賓說，某些派對較為低調，選在酒店套房舉行，時間點也是在共和黨舉辦的政治活動結束後。