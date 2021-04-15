颶風級風浪突掀翻路易斯安納州石油平台船 1死12失蹤

大型起重船Seacor Power翻覆後，海防隊前往救援。(美聯社)

路易斯安納州石油 及油氣工業重鎮富爾雄港(Port Fourchon)大型起重船Seacor Power13日突遭颶風級風浪而翻覆，至14日，至少造成一人死亡，12人失蹤，另六人獲救。

Seacor Power有三支巨型的立腳，可以下降到海底，成為海上平台；它翻覆後，其中一支立腳冒出水面。

海岸防衛隊負責人沃森(Will Watson)表示，Seacor Power出事時，海面突然颳起時速達80至90哩(130至145公里)的巨風，掀起七至九呎的大浪。紐奧良國家氣象局(National Weather Service)早前已發布特殊海象警告，指在13日會有大浪及時速58哩的大風。

沃森14日在記者會上說，海岸防衛隊在接到Seacor Power翻覆的消息後立即展開救援，在海面發現一具屍體，也救出六名工人。海岸防衛隊發言人透露，潛水員14日仍在出事現場搜尋失蹤的12人。

Seacor Power是在13日下午1時30分離開富爾雄港，前往路州南部的Main Pass，海防隊在下午4時30分收到Seacor Power在巨浪中翻覆的通報，附近多艘私人船隻也紛紛馳援救起四人，海防隊也救了兩人。

沃森表示，在這樣惡劣的天氣下，救援行動是重大挑戰。

Seacor Power所屬的Seacor Marine公司，在其官方網站指出，這艘起重船可在195呎(59公尺)深的水下工作，可容納12名船員，兩名「特殊人員」及36名乘客。

國家氣象局的氣象專家格里格斯比(Phil Grigsby)研判當時是出現超強對流風暴 (derecho)而釀災；他說，這是一種大範圍、長時間的劇烈對流，引發快速移動的雷暴雨。