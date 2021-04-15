華爾街史上最大龐氏騙局禍首 馬多夫82歲病逝獄中

美國史上最大龐氏騙局禍首、華爾街金融家馬多夫，14日病逝獄中，卒年82歲。(美聯社)

美國史上最大「龐氏騙局」(Ponzi scheme)的禍首、華爾街 金融家馬多夫(Bernard Madoff)14日病逝獄中，卒年82歲。美聯社報導，馬多夫因自然原因死亡。他的代表律師桑普(Brandon Sample)發表聲明表示，這位金融家在去世前，一直對自己的罪行感到內疚與自責。

馬多夫曾任納斯達克交易所(Nasdaq)主席，也曾成功將自己塑造為白手起家的金融大師，利用自已創立的對沖基金吸金幾十年，旗下的投資 專戶成千上萬，其中包括眾多退休人士、影視運動界名人和慈善機構；但他的投資諮詢業務在2008年被視為龐氏騙局，堪稱華爾街史上最大欺詐行為。由於人人喊打，馬多夫出門甚至得穿上防彈背心；最後他被判處150年監禁。

馬多夫的律師和聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons)證實，馬多夫死於北卡羅來納州巴特納聯邦醫療中心。去年，他的律師曾向法院聲請假釋，稱他年事已高，患有腎臟病及其他慢性疾病，且獄中有新冠肺炎疫情，但遭駁回。

馬多夫被捕時，向客戶虛報的帳戶對帳單資產價值總計600億元；投資人實際投入資產約175億元。多年來，法院指定受託人陸續從馬多夫業務中收回140億元。向馬多夫提出索賠的案件逾1萬5400件。索賠工作仍在進行中，迄今已將約七成資金損失返還給投資人。

馬多夫在2009年3月對證券 欺詐和其他指控認罪，稱自己「深感愧疚」。聯邦地方法官判他最高刑期，沒收馬多夫所有個人財產，包括房地產、投資和其妻子露絲聲稱擁有的8000萬元資產。法院最後留給她250萬元。露絲仍在世。

此案發生後，馬多夫的家庭陷入重重悲劇，兒子馬克(Mark)2010年自殺身亡，兄弟彼得(Peter)因幫助經營公司，2012年被判入獄10年，儘管他聲稱對弟弟的不道德行為並不知情。馬多夫的另一個兒子安德魯(Andrew)死於癌症，去世時48歲。

馬多夫1938年出生在紐約市皇后區中下階層猶太社區。他在金融界發跡的故事，一度是個傳奇；1960年他與兄弟彼得拿著擔任救生員和安裝灑水器賺到的幾千元，開始投入華爾街。

1980年代，馬多夫投資證券公司在曼哈頓中城高樓裡占了三層樓。馬多夫與兄弟和兩個兒子一起在股票買賣雙方擔任中間商，經營合法業務。後來他運用專業知識協助啟動首家電子證券交易所納斯達克並提高自身知名度，因此備受推崇。馬多夫開始在幕後秘密利用新投資者現金向老投資者支付回報，建立出純屬想像的財富網。

截至2008年末，純屬虛構的投資者帳戶總額為650億元。但醜陋的事實是，這些證券從未買賣。馬多夫的財務長迪帕斯卡利(Frank DiPascali)在2009年認罪書中表示，所有交易陳述「都是假的」。馬多夫後來堅稱一切都是他獨自行動，儘管聯邦調查局從未相信他這種說法。