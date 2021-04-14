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二戰轟炸機前年康州墜毀調查：人為失誤、保養不佳

記者張聲肇╱綜合報導
2019年10月一架二戰轟炸機在康州航空秀墜毀，造成七死六傷，經調查是人為失誤和保養不佳所造成。(美聯社)
2019年10月一架二戰轟炸機在康州航空秀墜毀，造成七死六傷，經調查是人為失誤和保養不佳所造成。(美聯社)

一架二戰轟炸機2019年在康州航空秀墜毀，導致七死六傷；經調查，確定是人為失誤和保養不佳所造成。

這架四引擎螺旋槳驅動的B-17G「空中堡壘」轟炸機，2019年10月載有13人從布萊德里國際機場起飛，駕駛員麥考里(Ernest McCauley)起飛後不久就報告其中一個引擎有問題，須緊急下降，卻擊中跑道指示燈 ，撞進保養中心起火燃燒。

全國運輸安全委員會13日公布調查報告指出，駕駛太早放下降落輪，拖慢了飛機速度，以致回機場途中的飛行速度太慢。

報告說，「如果飛行員保持降落輪收好，加速到每小時120哩，就可能從指示燈上面飛過，再降落跑道。」

報告引述聯邦航空管理局，呼籲制定更嚴格的辦法，規範讓民眾參加的搭機賞景飛行秀。

麥考里當時75歲，是資深飛行員，同事們都說他有本領飛B-17G；麥考里、71歲的副駕駛佛斯特(Michael Foster)和五名乘客當場死亡，機組員唯一生還的是技師梅爾頓(Mitchell Melton)。

調查發現，飛行中，兩個引擎失去動力，這要歸咎麥考里「保養不當」，因為他是飛機所有人柯林斯基金會(Collings Foundation)聘任的保養主管。

運輸安全局說，這架飛機保養欠妥，安全管理制度早已失靈，加上航管局監督不周，這些都是肇事的原因。

柯林斯基金會13日未直接回應報告內容，只說它會檢討報告列出的事項。

運安委員會調查檔案載有梅爾頓的證詞；他說，四號引擎起飛後就沒電了，他有告訴麥考里不要把它關掉，麥考里不聽，把失去動力的四號引擎關掉。

各付了450元搭上這架死亡飛機的乘客家屬，已經控告柯林斯基金會究責索賠；代表律師說，他們會引述本報告向法院陳述，基金會失職造成「客戶恐怖的傷亡。」

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