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冒牌顧問向移民詐財 被判坐牢20年

記者顏伶如╱綜合報導
佛州男子雷耶斯多年來以移民顧問自居，有辦法幫移民解決各種身份問題，數百名移民上當受騙，損失金錢累計超過41萬元，至少六名受害者因此被遞解出境。(取材自臉書)
佛州男子雷耶斯多年來以移民顧問自居，有辦法幫移民解決各種身份問題，數百名移民上當受騙，損失金錢累計超過41萬元，至少六名受害者因此被遞解出境。(取材自臉書)

佛州男子雷耶斯(Elvis Harold Reyes)多年來以移民顧問自居，聲稱自己是慈善家、律師、牧師、前任聯邦調查局(FBI)探員，有辦法幫移民解決各種身分問題，數百名移民上當受騙，損失金錢累計超過41萬元，至少六名受害者因此被遞解出境。遭到佛州中區聯邦檢察官以詐騙犯罪、申報偽造移民文件等罪名起訴的雷耶斯，12日被判處在聯邦監獄坐牢20年。

華盛頓郵報報導，一名婦女2018年初把原本要用來治療癌症的4000元存款，付給雷耶斯做為解決身分問題的律師費，雷耶斯聲稱可以幫忙辦到駕照、工作證，實際上卻向移民詐財。

56歲的雷耶斯遭到數十項詐騙罪名起訴後，向法院坦承犯罪。檢察官在起訴書中指出，雷耶斯多年來代表受害者提出偽造的移民文件，為了對受害者隱瞞真相，還攔截美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)寄發通知，數百名脆弱無助的受害者因此蒙受財務損失。

受害者桑契斯(Carmen Sanchez)12日在法院判刑聽證會上說，全家人都因雷耶斯的騙局而受苦，兒子因為付錢聘請雷耶斯代辦身分，結果因此被遣返到墨西哥。

根據檢方調查，雷耶斯的移民詐騙至少從2016年開始，當時他住在佛州布蘭登(Brandon)，在坦帕灣(Tampa Bay)附近的西語裔移民社區大打廣告，設立冒牌的非營利諮詢機構以博取移民信任，聲稱收取5000元費用可以幫移民辦到駕照及工作證。

起訴書中指出，雷耶斯讓受害者填的其實是空白文件，但以移民名義向移民機關申請庇護，提供不實資料給移民機關，等到移民機關通知當事人參加面試，但當事人卻因毫不知情而缺席，遞解出境的作業手續便因此啟動。

根據法院紀錄，雷耶斯至少提交了225份造假的移民申請表格，共計向受害者騙取逾41萬元，六名受害者已經遭到遞解出境，另外六人則已被發布缺席遞解通知令(removal-in-absentia orders)。

華郵報導，由於移民機關積案嚴重，雷耶斯的詐騙行為持續數年才終於曝光，許多受害者並不知道自己上當，恐將遭到遣返。

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