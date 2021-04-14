密西根州非營利組織CEO 被控私挪24萬善款

密西根州聖十字會前執行長林奇被聯邦檢察官起訴，指控他監守自盜，將聖十字會約24萬元的善款挪作私用。(Getty Images)

密西根州 聖十字會(Holy Cross)前執行長林奇(John R. Lynch)8日被聯邦檢察官起訴，指控他監守自盜，將聖十字會約24萬元的善款挪作私用，除了作為去佛羅里達州度假的旅費外，還修繕自宅的屋頂。

聖十字會是位於密西根州的非營利組織，接受政府資助，協助密西根州地區貧困孩童及家庭，對他們給予財務、保險、福利等各方面的援助；但林奇利用他在組織內的地位與資源，圖利自己與親人。

檢察官指出，林奇任職聖十字會期間，透過假收據、人頭公司等方法，將本應用於扶貧的善款「乾坤大挪移」進自己的口袋，因此決定對他控以郵件詐欺及「竊取聯邦資助機關資產」等罪名；若定罪，前者最高可處20年有期徒刑，後者則可處10年有期徒刑，兩者皆為聯邦指控。

林奇挪用善款的行為之所以曝光，是2017年時一名員工注意到林奇會用公司的信用卡 購買一些個人用品，並將此事向聯邦調查局(FBI)報告。隨著FBI深入調查以及審計員介入查帳，更發現在2014至2017年間，林奇用公司信用卡刷了3萬6500元的私人用品。而這些錢，原本都應該要用在貧困孩童及家庭身上。

案件偵查期間，審計員也發現林奇除了盜刷公司信用卡以外，也會以公司名義開出支票 支付個人花銷；例如2016年，林奇就以聖十字會的名義，開出了兩張共計1萬2500元的支票為自己翻修屋頂。此外也用聖十字會的兒童基金帳戶，開出了14張共3萬9150元的支票，給名義上是其姊夫，但實際上是他自己開設的保全公司。

林奇8日在聯邦法院出庭，法官裁定以1萬元交保候傳。