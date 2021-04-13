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疫情導致易藥物堕胎 共和黨州提案管制

編譯柯立偉╱綜合12日電
疫情期間大約有40%的墮胎以口服藥物而非手術進行，部分共和黨領導的州漸有立法限制。圖為墮胎藥RU-486。(美聯社)
疫情期間大約有40%的墮胎以口服藥物而非手術進行，部分共和黨領導的州漸有立法限制。圖為墮胎藥RU-486。(美聯社)

受新冠疫情影響，即使某些醫療行為原則上需要在醫院或診所執行，但為避免感染，多數人會選擇盡量不去醫院。因此，疫情期間大約有40%的墮胎以口服藥物而非手術進行，允許墮胎婦女在家裡服用口服墮胎藥進行人工流產，不需前往醫院。

支持者認為，這樣的墮胎模式既可避免在醫院感染新冠病毒，又可兼顧婦女隱私；但反對者則表示，這可能會導致「墮胎流行」。部分共和黨主政州漸有立法限制，例如禁止透過視訊醫療開立墮胎藥醫囑。

此外，疫情期間外出不便，聯邦法院曾發布強制令要求聯邦食品暨藥物管理局(FDA)放寬口服墮胎藥的取得方式，允許醫療院所將墮胎藥郵寄給欲進行墮胎的婦女，這個做法引起保守人士反彈，呼籲各州立法禁止。

這項反對聲浪是反墮胎人士於最高法院由保守派大法官以6：3占多數後，意欲推翻1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)在全國範圍內墮胎合法化的判例，而發起的其中一項行動。

以蒙大拿州為例，預料近日共和黨籍州長強佛特(Greg Gianforte)，將簽署亦由共和黨多數控制的州參眾兩會通過的禁止視訊醫療法案。法案共同提案人，共和黨籍州眾議員雪倫‧葛利夫(Sharon Greef)說：「即使是口服墮胎藥，也應該在醫療院所由醫師近距離觀察，墮胎不是什麼家具DIY可以自己來。而且婦女親赴醫院，才能讓醫師觀察有無家庭暴力受虐跡象。」

反對者表示，視訊醫療相當安全，立法禁止等同對於須長途跋涉到最近醫院的郊區居民設下「禁止墮胎」的限制。生育權中心主任顧問伊麗莎白‧史密斯(Elisabeth Smith)表示：「立法限制安全的視訊醫療沒有醫學根據，這樣做只會破壞醫病關係。」

使用過郵寄墮胎藥及視訊醫療的民眾則認為，這兩項選擇對他們而言非常重要。一名來自伊利諾州不願具名的32歲單親媽媽指出，可以在自己家裡透過視訊醫療服用墮胎藥，讓她比較不會緊張，而且可以免除開車到醫院的舟車勞頓並保護隱私。

墮胎 共和黨 疫情

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