撞死法官肇逃 女子被捕狂喊自己是「哈利波特」

駕車肇事撞死紐約聯邦法官的納斯塔西亞．斯內普。(美聯社)

佛羅里達州一名自稱是「哈利波特 」的女子，日前開車撞上人行道，造成紐約區聯邦法官珊卓‧費爾斯坦(Sandra Feuerstein)死亡、一名六歲男童重傷，截至11日男童仍情況未明，事發後該名駕駛肇事逃逸，隨後被警方逮捕。

肇事女子為23歲的納斯塔西亞．斯內普(Nastasia Snape)，她因這場事故被控駕車殺人罪及其他重罪，根據法庭紀錄，目擊證人向警方表示斯內普開車不穩，阻礙交通，並開上人行道撞到費爾斯坦，接著倒退回車道，撞到在斑馬線上的男童。

警方說斯內普隨後逃到鄰近的德拉海灘，一名警察 說她似乎身體抽搐，但能自行下車，上了救護車後，斯內普開始尖叫並與救護人員拉扯，嘴裡喊著她是哈利波特，救護人員為她施打鎮靜劑，警方在她的包包裡發現俗稱「浴鹽」的毒品，該毒品會導致精神問題，截至11日斯內普仍在監禁中。

被撞死的法官費爾斯坦2003年起於紐約東區任職，她在擔任16年紐約州法官後被前總統布希指派為聯邦法官。

費爾斯坦負責審理前紐約市 警察辛西內利(Valerie Cincinelli)的案件，該名女警被控付錢要求男友殺害丈夫，根據媒體報導，辛西內利原本預期在本周認罪，目前還不確定費爾斯坦死亡一事對該案件是否有影響。

費爾斯坦的同事格力克(Joshua Glick)說：「她認為法官的角色是闡釋法律而非創造法律，她專注於寫下簡明扼要且容易理解的觀點，有時候若覺得訴訟當事人沒有對她完全坦誠以對，她會對他們態度強硬，但她總是很公平。」