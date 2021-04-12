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少年受困車中 求救911仍送命…家屬怒告 獲600萬和解

編譯林梅婕／綜合11日電

俄亥俄州辛辛那提市(Cincinnati)16歲少年普拉許(Kyle Plush)在三年前意外受困於車中，當時雖然曾向911求救兩次，但救難人員都沒有成功救援，普拉許因此過世；該市官員日前宣布，將以600萬元與家屬達成和解。

此外，市府將額外支出25萬元重整911救援系統，辛辛那提市經理寶拉‧穆恩斯(Paula Boggs Muething)說：「我們會時時刻刻警惕、避免重蹈覆轍，不讓普拉許家的悲劇再次發生。」

2018年4月10日，普拉許被困在自家多功能車中的折疊座椅下，六小時後才被父親發現；父親指出，當時普拉許的手機雖然放在口袋中，但通聯記錄顯示他在臨死前曾用聲控系統撥打911兩次。

普拉許家的代表律師格哈德斯坦(Al Gerhardstein)表示：「普拉許一家人將接受和解，並以此紀念他們的兒子凱爾。而紀念凱爾的同時，我們也必續持續監督市府對改善求救系統的承諾是否如實進行。」

據稱，事發時普拉許的車停在校園附近，兩名911救援人員接獲通報後隨即前往該校停車場查看，卻都沒有發現普拉許的車輛；警方指當時獲得的資訊有限，才無法鎖定搜尋範圍，而漢彌頓郡(Hamilton County)檢察官也表示，事後並沒有任何一位參與救援的工作人員遭到起訴。

普拉許的家屬是在2019年提出告訴，指控兩名911人員、兩名警察及一名前任官員涉及「不當致死」，並表示希望能徹底查明事實真相。

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