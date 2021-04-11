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男子冤獄44年 北卡州僅賠償15年75萬

編譯林育正／綜合10日電
被誤判80年監禁的北卡羅來納州黑人男子朗恩服刑44年後，終於獲釋，但僅得到75萬元的冤獄賠償。(美聯社)
被誤判80年監禁的北卡羅來納州黑人男子朗恩服刑44年後，終於獲釋，但僅得到75萬元的冤獄賠償。(美聯社)

北卡羅來納州的朗恩(Ronnie Long)遭冤獄服刑44年，但出獄後僅獲得75萬元支票，相當15年的賠償金額，讓他大呼不公。

1976年非裔的朗恩被指控強姦一名白人女性，遭全白人的陪審團裁決有罪，遭判處終身監禁。不過他的律師指出，現場採集超過40個指紋和其他證據，無法證明他犯罪。去年8月特赦被釋放後，他獲得75萬元的賠償。

朗恩現在已65歲，但根據北卡州法律規定，若遭到法院錯判造成冤獄，每年賠償5萬元。因此最高75萬元的補償金，等同只賠償44年冤獄中的15年，其餘29年未能獲得應有賠償。

朗恩表示：「你奪走我20幾歲、30幾歲、40幾歲和50幾歲的歲月，卻說只值這點錢？」他的父母在坐牢期間過世，並沒有留下積蓄。辯護律師勞烏表示，賠償金額相當「不妥」。

他表示：「入獄時他還是個健康的年輕人，出獄已是個老人了。被關了44年，他至少應獲的一定程度的財務安全。當他的父母過世，兒子生日和畢業時他都關在監獄中，44年間他失去了所有，他應該獲得更多賠償。」

雖然其他州對冤獄賠償也設有金額上限，但朗恩仍希望對抗不合理的法規。他表示：「你怎麼能宣判我的人生就值75萬元，這不應該有上限。這也有可能發生在其他人身上。」

勞烏也表示，法律需要被仔細檢視與修正，因為朗恩並不是唯一一位冤獄受害者。他說：「至少還有其他兩名男性在被關超過44年後被證明無罪，這凸顯了賠償金額上限的不正當性。」

此外他也指出，冤獄者不應必須受到北卡州州長庫柏(Roy Cooper)特赦，才能獲得賠償金。他說：「不應該由州長全權掌握誰能或不能得到賠償金。」

被誤判80年監禁的北卡羅來納州黑人男子朗恩服刑44年後，終於獲釋。圖為他當年被捕...
被誤判80年監禁的北卡羅來納州黑人男子朗恩服刑44年後，終於獲釋。圖為他當年被捕後的警方檔案照。(美聯社)

北卡羅來納州 支票 監獄

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