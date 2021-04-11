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舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

18歲時與2少年合意上床被列「性犯罪」 45歲男興訟想撤銷

編譯柯立偉／綜合10日電

蒙大拿州一名男子因18歲時在愛達荷州與當時只有16歲的兩名男性未成年人合意性交，而被註記為「性犯罪者」；他在該州聯邦地區法院興訟，請求撤銷此項註記。

現年45歲的孟格斯(Randall Menges)表示，當年將他定罪的法律已被宣告違憲，但時至今日仍被註記為「性犯罪者」，對於他的工作權、居住遷徙自由權都造成了不可磨滅的侵害。他告訴當地媒體：「這個社會就是要我消失在地球上。」

1994年，孟格斯在愛達荷州被以「違反自然法」(crimes against natural law)定罪，服刑七年後才假釋出獄。根據傑姆郡(Gem County)警方資料，孟格斯當時與兩名16歲的未成年男子發生合意性行為。雖為合意，但依當時該州法令，任何與未成年人的性行為均被視為妨害性自主。被以「違反自然法」定罪者，不論年紀，均會有註記為「性犯罪者」。

由於蒙大拿州規定，任何在外州被註記為性犯罪者的人遷入本州後，亦須註記為性犯罪者。孟格斯在從愛達荷州搬到蒙州後，也因此被列入性犯罪者名單上。

蒙大拿州高等法院1997年即宣告蒙州類似法令因侵害人民隱私權而違憲，蒙州議會並於2013年將把同性戀視為「性反常」的落伍法律廢除。

愛達荷州 蒙大拿州 隱私

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