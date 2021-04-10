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NRA會長為安全 電郵簡訊從不發、海上度假不落地

記者張聲肇／綜合報導
全國步槍協會會長拉皮耶作證稱，為了安全，遠行必搭私人飛機，也從不發電子郵件或簡訊。(美聯社)
全國步槍協會會長拉皮耶作證稱，為了安全，遠行必搭私人飛機，也從不發電子郵件或簡訊。(美聯社)

全國步槍協會(NRA)會長拉皮耶(Wayne LaPierre)遠行必搭私人飛機，為「安全」計，曾全家在巴哈馬島四周海上繞圈子，執行會長職務時，從不發電子郵件或簡訊。

美國最具政治影響力的擁槍團體領導人的秘辛，本周在法庭聽審協會破產案的過程中，陸續主動、被動地揭露。

除非發表有備而來的演講，或接受電視採訪，很少公開露面的拉皮耶面對律師的提問，不改桀驁不馴的本色，直來直往。

他站在虛擬證人席上，侃侃而談為什麼步槍協會該從紐約州搬到德州「重生」，當然不忘攻擊紐約州檢察長對他發動「政治追殺」。

71歲的拉皮耶承認協會犯過不少錯誤，但也不斷自我糾正，希望法院不致下令委派外部監督人進駐，否則將是對協會的致命一擊。

7、8兩日在達拉斯聯邦法院視訊庭審會上，檢方律師質問為何多名主管和董監事會都事先不知協會破產事？為什麼不發電郵或簡訊通知他們？

「我是老派的人，從來沒有發過電郵或簡訊。」拉皮耶說。

和檢方律師唇槍舌劍時，他偶爾會放下身段，例如，解釋全家去年夏天在大遊艇上繞行巴哈馬「度假」，是因為幾宗重大槍擊案後，他受到威脅，全家才出國避險。

這艘遊艇是從好萊塢製作人借來的，剛好又被抓到「利益衝突」的把柄，他只好低聲下氣認錯：「現在，我相信這件事我該早點公開。這是我的過錯之一。」

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