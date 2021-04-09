買兇殺人？ 德州達拉斯郡警員罪證不足獲釋

德州達拉斯郡警察萊瑟因被控買兇殺人被捕，7日出庭聆訊，因證據不足，獲法官釋放。(美聯社)

德州 一名涉及2017年兩起命案的警員7日被當庭釋放。

在達拉斯郡(Dallas County)警局服務13年的警員萊瑟(Bryan Riser)今年3月因被控買兇殺人被逮捕，並被警局開除。他7日出庭聆訊，因罪證不足，獲法官釋放。

萊瑟被控罪肇因於2017年，麗莎‧桑茲(Liza Saenz)與道格拉斯(Albert Douglas)命案兇嫌之一的克爾派翠克(Emmanuel Kilpatrick)，是萊瑟自中學時期就認識的朋友；此外，死者之一的桑茲曾與萊瑟的父親拜倫‧萊瑟(Byron Riser)同居過一段時間，且曾在法庭上作證稱拜倫‧萊瑟吸食毒品 。

由於人際關係及犯案動機均具備，自2017年時警方就已經對萊瑟起疑，當年9月警方就曾在法庭上表示萊瑟是「調查對象」；而後，由於克爾派翠克於2019年8月向當局表示，他是受萊瑟指使犯案，警方於是正式將萊瑟列為嫌犯。

然而，警方所謂掌握的「證據」，也就僅止於人證，而無其他直接證明萊瑟涉案的證據；萊瑟堅稱無罪，其公設辯護律師舒克(Toby Shook)指出：「只憑另一場刑案行為人的證詞，不能做為認定被告有罪的唯一證據。克爾派翠克已被判處無期徒刑在監執行中，這不過是他為求減刑而孤注一擲的行為。」

達拉斯法院7日開準備庭，決定要對被告起訴或撤訴；警察 局長葛西亞(Eddie Garcia)說：「警方認為現有的證據資料，已達起訴門檻。」但當日蒞庭執行職務的檢察官芬恩(Jason Fine)表示：「檢方認為，本案並無起訴的合理根據，罪證不足建請法院釋放。」聽取各方證言後，法官支持檢方見解，嫌疑人無羈押必要，當庭釋放。

警方於2019年12月就曾向檢察官報告這起案件，至今年3月警方準備逮捕萊瑟前，檢察官仍認為本案罪證不足，不建議起訴。萊瑟獲釋後對媒體表示：「我奉獻一生的警察局，居然如此羞辱我。」