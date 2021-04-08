10年虐11童…新罕布夏州青少年中心爆性侵 6人被逮

新罕布夏州州政府經營的「蘇努努青少年服務中心」，涉嫌在長達10年內虐待11名兒童的6名前員工，7日遭到逮捕控罪。(美聯社)

新罕布夏州 州政府經營的「蘇努努青少年服務中心」(Sununu Youth Services Center)，涉嫌在10年內虐待11名兒童的六名前任員工，7日遭逮捕；根據媒體報導，其中一名前任員工也被指控制壓男童讓同事性侵 ，但事後卻持續照顧兒童將近20年。

原名為「青少年發展中心」(Youth Development Center)的「蘇努努青少年服務中心」，2019年7月間就遭到調查，當時有兩名前輔導員遭控在1990年代共性侵一名青少年82次，雙雙遭到起訴。

不過，去年由於擴大偵辦範圍，兩名被告起訴罪名都被撤銷，但這兩名男子7日都再度被捕；新罕布夏州檢察官辦公室發表聲明指出，兩名男子都遭到性侵罪名起訴。

檢方指出，另外兩人也遭性侵罪名起訴，還有兩人則以性侵幫兇罪名遭到起訴。所有遭控罪行發生時間從1994年至2005年間。

新罕布夏州州長蘇努努(Chris Sununu)發表聲明說：「行動還沒結束，對於令人髮指的各種指控，我們會追究到底。」

「蘇努努青少年服務中心」的機構名稱是為紀念蘇努努的父親、前任州長約翰‧蘇努努(John H. Sununu)。

7日落網的涉案人去年已遭到民事訴訟提告。

高達200多名男性及女性受害者在訴訟中指出，未成年期間曾遭大約150名輔導員肢體虐待或性虐待，事發時間從1963年至2018年間。

受害者代表律師指出，兒童遭到青少年中心輔導員集體性侵，或者性侵及毆打。輔導員逼迫兒童參加「戰鬥俱樂部」，必須彼此競爭才有食物可吃，某些兒童被輔導員鎖起來關禁閉長達數周或數月之久。

共有7名受害者聲稱1994年至2005年間，遭被控33項罪的65歲前任員工波列特(Lucien Poulette)性侵或性攻擊；79歲前任員工戴維斯(Frank Davis)也遭到一項性侵及五項性攻擊罪名起訴，犯案時間在1996及1997年。